هدررفت ۴۰ درصدی آب در زیرکوه/ بازسازی ۳۵ کیلومتر شبکه فرسوده

محمد غیرتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در مورد اختلال در شبکه های تلویزیونی در برخی از نقاط شهرستان زیرکوه اظهارکرد: خوشبختانه با همت دولت در سراسر شهرستان زیرکوه پوشش آنتن دهی مطلوبی وجود دارد اما در برخی از نقاط مشکلات موردی ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: اخیراً در روستای بشیران مشکل آنتن دهی وجود داشته که این موضوع پیگیری شد و مشخص گردید، بحث یک سری تجهیزات خانگی بوده که باید تهیه شود از طرفی با بررسی مسئولان فنی صدا و سیما اگر روی کانال ۵۱ دستی می توانند راحت کانال یابی انجام شود.

فرماندار زیرکوه ادامه داد: افرادی که این مشکل را دارند باید دستگاه دیجیتال از نوع تی دو تهیه کنند.

غیرتی افزود: این مشکل نیاز به تنظیمات داخلی دارد و مشکل زیرساختی وجود ندارد.

وی با بیان اینکه شهرستان زیرکوه یک شهرستان تازه تأسیس بوده و ۱۱ سال پیش تبدیل به شهرستان شده است، تصریح کرد: این شهرستان دارای پتانسیل های بالا ولی کم برخوردار بوده که خوشبختانه در دو ساله دولت سیزدهم نگاه ویژه ای به آن شد و اعتبارات بسیار خوبی به شهرستان اختصاص یافته است.

فرماندار زیرکوه با اشاره به اینکه یکی از آرزوهای مردم این شهرستان ساخت یک بیمارستان بود و امکانات کمی در این حوزه داشته ایم که خوشبختانه بیمارستان ۶۴ تخت خوابی سال گذشه کلنگ زنی شد، یادآور شد: این پروژه با شدت در حال ساخت بوده و الان در مرحله سقف قرار داد و اگر به این نحو پیش رود زودتر از موعد مقرر به بهره برداری می رسد.

غیرتی با اشاره به موضوع کمبود کلاس درس در شهرستان زیرکوه گفت: در حوزه آموزش و پرورش مشکل حاد و عدیده ای وجود دارد اما امسال عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در این شهرستان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حوزه آب شرب، میزان هدررفت آب در این شهرستان بسیار بالا است، افزود: به طوری که بالغ بر ۴۰ درصد هدرفت آب وجود دارد یعنی از هز ۱۰۰ لیتر آب، ۴۰ لیتر هدررفت می شود.

فرماندار زیرکوه خاطرنشان کرد: میزان شبکه های فرسوده آب این شهرستان زیاد بوده هر چند حدود ۳۵ کیلومتر شبکه فرسوده در زیرکوه بازسازی و توسعه داده شده و باز هم در دست اقدام است.