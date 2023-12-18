تفاوت قطعه بدنه استوک و فابریک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قطعات بدنه فابریک خودرو، قطعاتی هستند که توسط سازنده خودرو تولید شده و برای استفاده در خودروهای تولید شده توسط همان سازنده طراحی و ساخته شده‌اند. این قطعات شامل تمامی قطعات بدنه خودرو مانند درب‌ها، صندوق عقب، بام، پنجره‌ها، بدنه جلو و عقب و … می‌شوند.

قطعات بدنه فابریک خودرو به دلیل تولید شده توسط سازنده خودرو، دارای کیفیت بالاتری نسبت به قطعات استوک یا قطعات تولید شده توسط شرکت‌های دیگر هستند. همچنین، قطعات بدنه فابریک خودرو به طور دقیق با خودرو سازگار هستند و نیاز به تنظیمات و تغییرات کمتری دارند. معمولاً استفاده از قطعات بدنه فابریک خودرو، به دلیل کیفیت بالا و سازگاری با خودرو توصیه می‌شود.

قطعات بدنه استوک خودرو:

قطعات بدنه استوک ماشین در واقع قطعاتی هستند که از ماشین‌های دیگری که قبلاً در حرکت بوده‌اند، جدا شده‌اند. این قطعات ممکن است از ماشین‌هایی باشند که در تصادف آسیب دیده یا دچار مشکلات فنی شده‌اند و همچنین ممکن است از خودروهای استفاده شده خارج شده باشند. این قطعات دست دوم بعضاً قطعاتی ضرب‌دیده ی خودرو هستند که در مزایده‌ی بیمه قرار می‌گیرند. شرکت های بیمه قطعات دریافتی را به صورت یک‌جا به استوک فروش‌ها می‌فروشند. این قطعات که ممکن است فابریک یا رنگ شده باشند نیاز به هزینه کردن دارند تا بتوانند دوباره قابل استفاده شوند. مانند درب جلو چپ سمند استوک.

بعضی از قطعات بدنه استوک معمولاً شامل درب‌ها، گلگیرها، کاپوت، پنل‌های جانبی، چراغ‌ها، ترمزها و باربندی می‌شوند.

معایب استفاده از قطعات بدنه استوک خودرو:

درست است که استفاده از قطعات بدنه استوک می‌توانند هزینه‌های تعمیر و جایگزینی قطعات را کاهش دهند اما این قطعات معایبی نیز دارند:

کیفیت محصول: قطعات بدنه استوک ممکن است دچار آسیب‌هایی شوند که در زمان جدا شدن از خودروی قبلی، به آنها وارد شده است. بنابراین، کیفیت این قطعات ممکن است پایین‌تر از قطعات جدید باشد.

عدم تطابق: قطعات بدنه استوک ممکن است با خودروی شما تطابق نداشته باشند و در نتیجه، نیاز به تغییرات و تنظیمات بیشتری داشته باشند. به عنوان مثال درب جلو پژو ۴۰۵ نقره‌ای در سال‌های مختلف رنگ‌های متفاوتی دارند و یک رنگ نیست.

عدم ضمانت: بسیاری از فروشندگان قطعات بدنه استوک، ضمانتی برای محصولات خود ارائه نمی‌دهند و در صورت وجود مشکل، شما باید هزینه تعمیرات را خودتان پرداخت کنید.

فاوت قطعات بدنه استوک با قطعات بدنه رنگ فابریک:

قطعات بدنه استوک به عنوان قطعاتی شناخته می‌شوند که از خودروهای دیگری که قبلاً تولید شده‌اند، جمع‌آوری شده و پس از بررسی و تعمیرات لازم، برای استفاده مجدد به بازار عرضه می‌شوند. این قطعات ممکن است در حالت خاموشی باشند و نیاز به رنگ‌آمیزی داشته باشند.

در مقابل، قطعات بدنه رنگ فابریک، قطعاتی هستند که توسط تولید کننده خودرو با رنگ‌های اصلی خودرو رنگ‌آمیزی شده‌اند. این قطعات بدون نیاز به رنگ‌آمیزی اضافی، می‌توانند به طور مستقیم در خودرو نصب شوند.

بنابراین، تفاوت اصلی بین قطعات بدنه استوک و قطعات بدنه رنگ فابریک، در نیاز به رنگ‌آمیزی است. قطعات بدنه استوک ممکن است نیاز به رنگ‌آمیزی داشته باشند، در حالی که قطعات بدنه رنگ فابریک، بدون نیاز به رنگ‌آمیزی می‌توانند به خودرو نصب شوند.

خرید قطعات بدنه فابریک خودرو:

به دلیل مزیت‌های استفاده از قطعات بدنه رنگ فابریک، استفاده از این قطعات بهتر است. زیرا این قطعات با رنگ‌های اصلی خودرو رنگ‌آمیزی شده اند و بدون نیاز به رنگ‌آمیزی اضافی، می‌توانند به طور مستقیم در خودرو نصب شوند. این قطعات همچنین با کیفیت بالاتری ساخته شده‌اند و ممکن است دارای ضمانت تولید کننده باشند. مثلاً کاپوت جلو ۴۰۵ فابریک به ضمانت کارشناسی ارائه می‌شود. اگر شما به دنبال یک فروشگاه قطعات خودرو با کیفیت و قابل اعتماد هستید، فروشگاه قطعات خودروی "پارس قطعه" بهترین گزینه است. این فروشگاه اولین و گسترده‌ترین شبکه تأمین قطعات بدنه رنگ فابریک و قطعات بدنه رنگ کوره‌ای در ایران می‌باشد که قطعات خودرو را به صورت خام و رنگ شده به مشتریان عرضه می‌کند. فروشگاه پارس قطعه با پانزده سال سابقه کاری دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و معدن و پلیس فتا و همچنین نماد ساماندهی کسب و کار از وزارت ارشاد می‌باشد. این فروشگاه دارای بیش از ۱۰ شعبه در سراسر کشور می‌باشد و به صورت حضوری و آنلاین به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کند. به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت پارس قطعه یا شعبات این فروشگاه در سراسر کشور مراجعه کنید.

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