۲۰۰ شهید طی۲۴ ساعت گذشته در غزه/ درخواست حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: ما از سازمان ملل و سازمانهای بین المللی می خواهیم که به مسئولیت خود در حمایت از مراکز درمانی در غزه عمل کرده و نیازهای اساسی این مراکز را تامین کنند.

حماس خواستار مجازات سران رژیم اشغالگر به خاطر جنایات علیه غیرنظامیان و کادر پزشکی شد که آخرین مورد این جنایات حمله به مرکز پزشکی شفا و بیمارستان در روز گذشته بود.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از شهادت ۲۰۰ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد: اشغالگران از بمبهای آمریکایی استفاده می کنند که وزن یکی از آنها حداقل یک طُن است.

همچنین خبرنگار المیادین اعلام کرد که اردوگاه البریج هدف قرار گرفته و برخی ساختمانهای آن با خاک یکسان شده است.

خبر دیگر اینکه عبدالله علوان خبرنگار فلسطینی در حمله اشغالگران به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

همچنین ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی منطقه‌ای مسکونی را در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه به طرز جنون‌آمیزی بمباران کرد.