  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۴:۵۷

۲۰۰ شهید طی۲۴ ساعت گذشته در غزه/ درخواست حماس

۲۰۰ شهید طی۲۴ ساعت گذشته در غزه/ درخواست حماس

حماس از سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی خواست که به مسئولیت خود در حمایت از مراکز درمانی عمل کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس در بیانیه ای اعلام کرد: ما از سازمان ملل و سازمانهای بین المللی می خواهیم که به مسئولیت خود در حمایت از مراکز درمانی در غزه عمل کرده و نیازهای اساسی این مراکز را تامین کنند.

حماس خواستار مجازات سران رژیم اشغالگر به خاطر جنایات علیه غیرنظامیان و کادر پزشکی شد که آخرین مورد این جنایات حمله به مرکز پزشکی شفا و بیمارستان در روز گذشته بود.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین از شهادت ۲۰۰ نفر در غزه طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد: اشغالگران از بمبهای آمریکایی استفاده می کنند که وزن یکی از آنها حداقل یک طُن است.

همچنین خبرنگار المیادین اعلام کرد که اردوگاه البریج هدف قرار گرفته و برخی ساختمانهای آن با خاک یکسان شده است.

خبر دیگر اینکه عبدالله علوان خبرنگار فلسطینی در حمله اشغالگران به اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه به شهادت رسید.

همچنین ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی منطقه‌ای مسکونی را در اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه به طرز جنون‌آمیزی بمباران کرد.

کد مطلب 5969979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • انا عمار IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۲/۰۹/۲۷
      0 0
      پاسخ
      زمانیکه آدولف هیتلر یهودیان را میکشت بعضی‌ها ناراحت بودند اینک پس از سالیان جهان به افکار هیتلر پی برد چرا که یهودیان کودک کش نشان دادند از داعش پست تر و جنایتکار تر هستند ، آلمانی‌ها باید طی اجرای یادواره ای از آدولف هیتلر به نیکی یاد کنند و آرمان آدولف هیتلر و نابودی يهوديان را ادامه دهند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها