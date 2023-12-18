محمدرضا جلالی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اختلال در جایگاه‌های عرضه سوخت، ۸۱ جایگاه استان یزد فعال و آماده ارائه سوخت به مردم استان است.

وی افزود: در شهرستان یزد جایگاه‌های روحانیون، دانشگاه، منتظر قائم، کوهکان، اطلس خرانق، عابدزاده، ترمینال، امام رضا (ع)، شهید قندی، خصرآباد، عزآباد، فولاد آلیاژی، شهدای رضوان‌شهر، طباطبایی یزد، صلاح‌نسب، فاطمیه، زرین شهر اشکذر، رسالت، آله‌آباد زارچ، الغدیر، کنارگذر، ایساتیس، گلستان، شهدای فهرج، ولی‌عصر امام شهر، پیشخوان، کوثر، رحمت‌آباد، سرای سلطان و موسوی شحنه فعال هستند.

جلالی یادآور شد: در شهرستان مهریز نیز جایگاه‌های الوند، دهقانی هرات، تعاونی هرات، گردکوه، بنادک سادات، تعاونی مروست، بلوار مهریز، خورشیدی، آتنا مهریز، علی بن موسی‌الرضا چاهک، مسجد ۱، مسجد ۲، ستارگان، بغدادآباد، ۷ تیر و سپهر هرات فعال هستند.

وی عنوان کرد: در شهرستان اردکان نیز جایگاه‌های باغ ایرانی، سومی‌ای میبد، مرکزی اردکان، نگین میبد، ذوالفقاری میبد، اتحاد میبد، غزال سیاه‌کوه، کمالی، کاسپین، شهرداری احمدآباد، ۵ شهری اردکان، باران میبد، سیدنورالدین‌احمد فعال هستند.

جلالی ادامه داد: در شهرستان بافق نیز رضا سروش، حسن سروش، لطفی، سید حسین بهاباد، سبزدشت، چادرملو، ولیعصر بافق، خادم العباس در حال خدمت رسانی به مردم هستند.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان یزد عنوان کرد: در شهرستان ابرکوه جایگاه‌های سبحان، صفی‌آباد، رنجبر، سرو ابرکوه، حق شناس، میاندشت، مجتمع پرهام و در شهرستان تفت، جایگاه‌های مالک اشتر، شیرکوه تفت، دهشیر، نصرآباد، فیض آباد، نیر بخ و گاریزات فعال هستند.