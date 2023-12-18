به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، اقدام برای ایجاد استانداردها جهت اخذ مجوز حرفه‌ای یک فعالیت مداوم در باشگاه پرسپولیس است که در طول سال به عنوان رویکرد واحد باشگاه مورد توجه بخش‌های مختلف قرار دارد.

ستاد اخذ مجوز که با دستور مدیرعامل تشکیل شده است نیز امروز تشکیل جلسه مقدماتی داد. مسوولیت این ستاد مانند گذشته با امیر علی حسینی، مدیرامور بین الملل، خواهد بود. البته با توجه به بازی پیش رو با استقلال خوزستان و سفر تیم به اهواز، تعدادی از اعضای کارگروه در این نشست حضور نداشتند.

در این جلسه بخشی از الزامات اعلام شده، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در روزهای آینده با تشکیل جلسه تکمیلی نسبت به تفکیک و اعلام شرح وظایف برای شروع جمع‌آوری مدارک و مستندات اقدام می‌شود.

معاونت اداری مالی، سرپرست معاونت ورزشی، مدیر امور مالی و ذیحساب، دبیرخانه و نماینده معاونت حقوقی از حاضران در این جلسه بودند.