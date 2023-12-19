برق چاه ۸ هزار مشترک بد مصرف محدود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب اظهار کرد: نیمی از چاههای کشاورزی برقی است که سهم این چاهها در برداشت آب زیرزمینی ۷۷ درصد است.
وی افزود در دولت سیزدهم با توجه ویژه به امر مدیریت توأمان مصرف آب و برق در چاههای کشاورزی، عملاً امکان پایش و کنترل از راه دور، نحوه مصرف برق و برداشت آب فراهم شده است.
بزرگزاده ادامه داد: در صورت برداشت آب فراتر از پروانه بهرهبرداری چاه با اعمال ضریب رواداری، برق مشترک به پنج کیلووات محدود و از برداشت غیرمجاز آب جلوگیری میشود.
وی گفت: اصلیترین تهدید امنیت غذایی برداشتهای غیرمجاز هستند که با استفاده از مدیریت توأمان آب و برق و هدایت کشاورزان به طرف برداشت مجاز و منطبق بر پروانههای بهرهبرداری، در واقع افزون بر تسکین فرونشست، پایداری آب کشاورزی تضمین و دستیابی به امنیت غذایی مهیا میشود.
سخنگوی صنعت آب تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون وزارت نیرو با کمک سامانههای خود ضمن پایش شرایط برداشت آب و مصرف برق در چاهها با استفاده از سامانههای پیامکی، سعی در راهنمایی کشاورزانی کرد که از سهمیه برق ماهانه خود برای پمپاژ آب از چاه، بیشتر مصرف میکردند.
بزرگزاده بیان کرد: پایان هر ماه برای مشترکین بد مصرف و پرمصرف پیامکهای اخطار ارسال و از آنها درخواست میشود تا نسبت به اصلاح روند برداشت آب از چاه اقدام نمایند؛ بنابراین در صورتیکه مشترکی به پیامکهای پیدرپی توجه نکنند و سهمیه برق سالانه خود را برای برداشت آب با اعمال ضریب رواداری مصرف نموده باشد، بد مصرف شناخته شده و برق مشترک به پنج کیلووات که صرفاً برای تأمین نیازهای متعارف است، محدود میشود.
وی تصریح کرد: با مدیریت توأمان آب و برق در چاههای کشاورزی تاکنون هشت هزار مشترک بد مصرف شناسایی شدهاند که این مشترکین دو درصد از کل چاههای کشاورزی هستند که تا پایان سال برق آنها محدود میشود.
سخنگوی صنعت آب گفت: در صورتیکه مشترک برای چند ماه فراتر از مقدار مجاز برداشت آب داشته باشد ولی به سقف سهمیه برق سالانه نرسیده باشد، پرمصرف شناخته میشود؛ بنابراین با محدودسازی برق مصرفی از مشترک خواسته میشود تا با رجوع به آب منطقهای استان و امور آب شهرستان ذیربط، نسبت به ارائه تعهد برای اصلاح روند برداشت آب و مصرف برق منطبق بر پروانه بهرهبرداری اقدام کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۸ هزار مشترک پرمصرف شناسایی شده است افزود: این مشترکان ۶ درصد از کل چاههای کشاورزی هستند که تا زمان مراجعه، برق آنها محدود میشود، همچنین برای هوشمندسازی مصرف آب و برق در چاههای کشاورزی، سامانه پایش دادههای آب و برق راهاندازی شده است.
*فاطمه رفیع زاده میبدی
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