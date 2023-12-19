متکدیان و اتباع بیگانه غیرمجاز در خوزستان ساماندهی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدیار ممبینی اظهار کرد: مهاجرت و مهاجرپذیری جنبه‌های مثبت و منفی متعددی دارد و چنانچه مهاجران بدون حرفه و مهارت خاصی وارد یک کشور شوند، احتمال اشتغال غیرمجاز، تکدی‌گری و سایر جرایم در سطح جامعه افزایش پیدا می‌کند که باید در راستای پیشگیری از این آسیب‌ها، اقدامات ایجابی و برخوردی لازم را به کار گرفت.

وی ادامه داد: برخی از این اتباع بیگانه موجب برهم زدن نظم اجتماعی و اخلال در امنیت جامعه می‌شوند و ضروری است تا با همفکری و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط و با قید فوریت، وضعیت این افراد تعیین تکلیف شوند.

ممبینی افزود: این همراهی باید در خوزستان وجود داشته باشد تا شاهد جا به جایی اتباع بیگانه غیرمجاز از مرکز استان به شهرستان‌های دیگر نباشیم. همچنین این حساسیت باید به استان‌های مرزی نیز منتقل و در نتیجه خروج این اتباع از مرزهای کشور به کشور مبدا مهاجرت نیز با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: از دستگاه‌های اجرایی که وظیفه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را به عهده دارند، درخواست می‌شود با نظارت و حمایت بیشتر از این افراد، مانع از رواج پدیده تکدی‌گری، کودکان کار و معتادان متجاهر در ا شهرستان‌های استان باشند و با جمع‌آوری و ساماندهی این افراد در قالب برنامه‌های حمایتی، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و جرایم در استان کمک کنند.