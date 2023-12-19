به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نیروی مقاومت «گروهانهای قدس» اعلام کرد که یک تانک مرکاوای اسراییلی را در محور تل الزعتر در شمال نوار غزه با راکت ضدزره تاندوم هدف قرار داده است.
براساس اعلام منابع فلسطینی، گردانهای قسام در ۷۴ امین روز نبرد طوفان الاقصی ۹ خودروی زرهی اسراییلی را هدف قرار داده و دهها نظامی اسراییلی را به هلاکت رساندند.
همچنین کشتن و زخمی شدن ۱۸ نظامی اسراییلی، ۴ مورد هدف قرار دادن خانهها و نیروهای دشمن با راکتهای ضدنفر، ۶ مورد درگیری با صهیونیستها از فاصله صفر، ۱ مورد هدف قرار دادن جیپ نظامی اسراییلی از نوع هامر، ۳ مورد منفجر کردن خانههایی که نظامیان صهیونیست در آن پناه گرفته بودند، ۱ مورد هدف قرار دادن اشغالگران با بمب ضدنفر، ۲ مورد هدف قرار دادن اتاق فرماندهی و نیروها و ادوات جنگی دشمن، ۳ مورد حمله موشکی به اراضی اشغالی از دیگر عملیاتهای نیروهای فلسطینی در روز سه شنبه بوده است.
از سوی دیگر، در آخرین ساعات سه شنبه، منابع عبری زبان اعلام کردند که آژیر خطر در منطقه الجلیل در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمده است و برخی منابع از شلیک ۶ موشک کاتیوشا از جنوب لبنان به سمت منطقهای در شمال فلسطین اشغالی خبر دادند.
در عین حال جنایات رژیم صهیونیستی علیه ساکنان غزه همچنان در روز سه شنبه ادامه یافت و ارتش رژیم صهیونیستی با بمباران یک ساختمان در شهرک «الرمال» شهر غزه جنایت جدیدی را مرتکب شد. در این جنایت ۵۰ فلسطینی به شهادت رسیدند، ۱۲ نفر زخمی شدند و ۵۰ فلسطینی دیگر نیز ناپدید شدند.
همچنین در نتیجه بمباران یک خانه در اردوگاه «النصیرات» در مرکز نوار غزه یک زن فلسطینی به شهادت رسید و چندین نفر دیگر نیز زخمی شدند.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی یک آپارتمان را در همین منطقه بمباران کرد که در نتیجه آن یک فلسطینی دیگر به شهادت رسید و چندین فلسطینی دیگر نیز زخمی شدند.
چندین فلسطینی دیگر نیز در جریان حمله اشغالگران به اطراف برجهای «عین جالوت» در غرب اردوگاه النصیرات زخمی شدند.
منطقههای گستردهای در شمال، شرق و مرکز نوار غزه نیز به شدت زیر آتش رژیم صهیونیستی هستند. اردوگاه جبالیا نیز به شدت از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلولهباران شد.
همچنین شهر خانیونس در جنوب نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی بمباران شد.
تانکها و پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی نیز به شدت به سوی منطقه الصفطاوی در شمال شهر غزه تیراندازی میکنند.
گفتنی است کمی پیشتر اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه حملههای ارتش رژیم صهیونیستی به غزه از هفتم اکتبر تاکنون ۱۹۶۶۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۲۵۸۶ نفر دیگر نیز زخمی شدهاند.
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