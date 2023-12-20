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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

مانور امداد و نجات در گناوه برگزار شد

بوشهر- رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه از برگزاری مانور عملیاتی امداد و نجات و اطفای حریق انبار روباز در این بندر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کیامرث جوکار ظهر چهارشنبه در حاشیه این مانور اظهار کرد: سناریو این مانور آتش سوزی در کالاهای حریق بود که تیم‌های آتش نشان در کمترین زمان ممکن در محل حاضر و عملیات نجات و اطفا حریق را آغاز کردند.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه بیان کرد: در ادامه پس از حصول اطمینان از عدم وجود شعله و برگشت حریق عملیات خاتمه و نیروهای عملیاتی به ایستگاه بازگشتند.

جوکار ادامه داد: واحدهای ایمنی و آتش نشانی بندر گناوه، اچ. اس. ای، یگان حفاظت، امور بندری، اتفاقات، شرکت بندر سازان و تجهیزات شرکت بندر سازان هفت واحد شرکت کننده در مانور عملیاتی امداد و نجات و اطفا حریق انبار روباز در بندر گناوه بودند.

وی یادآور شد: این مانور با هدف بالا بردن توان جسمانی و عملیاتی نیروهای آتش نشانی هنگام بروز حریق و حوادث احتمالی در محوطه‌های بندری، ارزیابی توان و دانش تخصصی پرسنل آتش نشانی و مشارکت واحدهای مختلف مرتبط بندری در امر اطفا حریق برگزار شد.

جوکار ادامه داد: افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری و ایجاد هماهنگی با واحدهای عملیاتی و نیروهای همکار از دیگر اهداف مانور عملیاتی امداد و نجات و اطفا حریق انبار روباز در بندر گناوه بود.

رئیس اداره بندر و دریانوردی گناوه اظهار کرد: طرح پویش سلامت با هدف غربالگری کارکنان از بیماری فشار خون بالا و دیابت در اداره بندر و دریانوردی گناوه اجرایی شده است.

جوکار عنوان کرد: با توجه به اهمیت این طرح در ارتقا سلامت کارکنان، تمهیدات لازم برای اجرا شایسته پویش سلامت در بندر گناوه پیش بینی شده است.

کد مطلب 5971965

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