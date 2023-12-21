اهداف تعیین شده از سوی سران سیاسی اسرائیل در غزه قابل اجرا نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، ناحوم برنیاع تحلیلگر صهیونیست کرد: اهدافی که سران سیاسی اسرائیل برای ارتش در غزه تعیین کرده اند، هرگز قابل اجرا نیست.

برنیاع افزود: از روز اول جنگ برای همه مشخص بود اصطلاحاتی مانند ترور، نابودی حماس و فروپاشی آن (اصطلاحاتی که نتانیاهو، گالانت و گانتس بکار می‌بردند) آرزو و رویایی است که محقق نمی شود!

وی افزود: این امید و آرزوها تنها در صورتی تحقق یافتنی هستند که سخن از ضربه‌ای همچون ضربه هفتم اکتبر مطرح باشد، عملیاتی که البته علیه ما رخ داد.

وی تاکید کرد: آرزوها هرگز نمی‌توانند اهداف نظامی یا استراتژی باشند و انتظارات بیش از اندازه و اغراق‌آمیز حالتی از یأس و ناامیدی آزاردهنده را به ویژه در میان نیروهای درگیر در میدان جنگ ایجاد می‌کند، برخلاف محافل راست افراطی که امیدوار به جنگی چند جبهه‌ای بودند که به کوچاندن فلسطینیان و ازسرگیری شهرک‌سازی در غزه منجر شود.

ناحوم برنیاع تصریح کرد که ارتش رژیم صهیونیستی پایان نبردها در نوار غزه را احساس می‌کند برای همین تلاش می‌کند تا قبل از اعلام آتش‌بس، دستاوردهایی حداقلی برای خود کسب کند.