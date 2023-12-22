به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن غائبی در خطبه‌های نخستین نماز جمعه زمستان ۱۴۰۲ آرادان به میزبانی مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن گرامی داشت یاد شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ایشان می‌فرمایند شهید مفتح یک روحانی کم نمود و کم تظاهر اما پر حضور و پرتحرک بودند و آثار این شهید گرانقدر از منیت ها و اظهارات ایشان پر رنگ تر است.

وی با بیان اینکه شهید مفتح خود را برای اسلام و انقلاب فدا کرد، تاکید کرد: شهید مفتح کارهای بزرگی انجام داد اما خودشان چندان مطرح نیستند چرا که ایشان دنبال مطرح کردن خودشان نبوده‌اند و این ویژگی است که در بین مسئولان به آن نیاز داریم.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه این ویژگی شهید مفتح موضوعی است که ما نیاز به آن در بین مسئولان داریم، ابراز کرد: مسئولان ما باید امروز با تاسی از این شهید، اهل کار باشند اما اهل نشان دادن خودشان نباشند.

غائبی با بیان اینکه در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه بسیار کم کاری شده است، گفت: یکی از کم کاری‌های صورت گرفته این است که بعضاً حوزه، مکانی علمی تلقی نمی‌شود در صورتی که اگر دانشجویان در دانشگاه درس می‌خوانند طلاب هم در حوزه علمیه درس می‌خوانند.

وی با بیان اینکه تنها بسیجی که به دستور امام خمینی (ره) تأسیس شد، بسیج دانشجویی و طلاب بود، بیان کرد: بقیه اقشار بسیج بعد از این دو قشر تأسیس شدند لذا این نشان می‌دهد که امام (ره) هدف گذاری خود را رسیدن به وحدت حوزه و دانشگاه قرار داده است.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه یمن به عنوان بازیگر جدید منطقه در هفته گذشته نقش خود را به خوبی ایفا کرد، افزود: یمن امروز بازیگری است که نمی‌توان نقش آفرینی آن را نادیده گرفت چرا که کار ویژه و بزرگی را صورت داده و حضور پر رنگ و انقلابی بر اساس آموزه‌های اسلام این کشور به جهانیان نشان داده شد.



غائبی با بیان اینکه ائتلافی که آمریکا به بهانه ایجاد صلح در دریای سرخ و علیه یمن ایجاد کرده، به وضوح جواب نداده است، گفت: امروز دنیا می‌داند که آمریکا هیچ کجای دنیا با خود امنیت نبرده و برعکس هر کجا که این کشور پای گذاشته جنگ و ویرانی بوده است.

وی با بیان اینکه حضور آمریکا در منطقه برای برقراری امنیت نیاز نیست، تاکید کرد: ائتلاف آمریکا در بدو تشکیل شکست خورد و کشورهای منطقه مانند عربستان و … آن را پس زدند و هر روز از اعضای این ائتلاف کاسته می‌شود لذا همانطور که ائتلاف آمریکایی ضد داعش به نتیجه نرسید این ائتلاف نیز علیه یمن به نتیجه نمی‌رسد.

امام جمعه موقت آرادان با بیان اینکه خواست محور مقاومت خلاف خواست آمریکا است، بیان کرد: در این منطقه هر چیزی که خواست محور مقاومت نباید به نتیجه نخواهد رسید امروز منطقه خودش سرنوشت خودش را تأمین خواهد کرد و شرایط امروز منطقه شرایطی نیست که آمریکا بخواهد ادامه آن را تعیین کند.