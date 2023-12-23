به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه ادارهکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مراسم نکوداشت حسین محجوبی نقاش و معمار برجسته معاصر، عصر چهارشنبه ۲۹ آذر در تالار اجتماعات شهید مطهری (ره) انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد.
در این مراسم محمود شالویی رییس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، محمد خراسانیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، محمدحسین حلیمی استاد دانشگاه تهران، بهمن نامور مطلق استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمدعلی رجبی دوانی عضو شورای مشاوران علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و پریسا شاد قزوینی استاد دانشگاه الزهرا (س) حضور داشتند.
محمد خراسانیزاده گفت: هنگامی که مسئولیتم در ادارهکل هنرهای تجسمی آغاز شد، نخستین هنرمند پیشکسوتی که افتخار داشتم در قالب سلسلهدیدارهای «درگه اهل هنر» خدمتشان برسم، حسین محجوبی بودند که با آغوش باز، روی گشاده، خوی گرم و بیانی دلنشین، پذیرایمان شدند. پس از تماشای نخستین اثر استاد محجوبی، آنچه در خاطرم باقی ماند، ایران زیبایی بود که از لابلای ابرها نمایان میشد. او هنرمندی است که راضی نمیشود از نمایی بسته به طبیعت نگاه کند، بلکه دوست دارد در نمایی باز و با نگاهی وسیع و کلاننگر به آفرینش بنگرد و وصف «نقاش بهشت» که به ایشان داده شده، در آثارشان نمود عینی دارد.
هنرمندی که برای نمایش زیباییهای ایران دستش نمیلرزد
وی بیان کرد: آثار استاد محجوبی اگرچه نگارگری نیست اما نگارگرانه از پیشینه سنت هنری ایرانیان رد قلم خود را به ودیعت میگیرد و بیان اساطیری ایرانیان را در آثار امروزین خود به نمایش میگذارد. آریاییها اولین اقوامی بودند که اسب را رام کردند و شاید این یکی از دستاورهای کمنظیر آنها بود. دوگانههای آریایی در اساطیر دیرین ایرانی که همواره نبرد دایمی میان خیر و شر را گوشزد میکند، در آثار استاد محجوبی نیز دیده میشود. این تقابل دوگانه که همواره در نقاشیهای استاد محجوبی مشهود است، ریشه در تفکرات پیشینی ما دارد.
سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران عنوان کرد: استاد محجوبی هنرمندی است که برای نمایش زیباییهای ایران دستش نمیلرزد و همواره رشحاتی از امید در آثارش دیده میشود. حتی وقتی در اثر خود به فضای نامناسب زیستمحیطی که توسط بشریت رقم خورده است نیز اعتراض میکند، باز هم از رنگهای جذاب سبزگونه استفاده میکند و مخاطب از دیدن آثار او حس بسیار خوبی مییابد. او هنرمند محجوبی است که لازم نیست خود سخنی بگوید، چراکه آثارش به شیوایی با ما سخن میگویند.
جای خالی نقد هنری در فضای هنر
خراسانیزاده با تشکر از انجمن آثار و مفاخر فرهنگی بهمنظور برپایی مراسم نکوداشت استاد محجوبی گفت: ما به برگزاری چنین جلساتی نیاز مبرم داریم تا از این طریق آثار بزرگان عرصههای فرهنگ و هنرمان را به معرض تحلیل بگذاریم. آنچه امروز به شدت جای خالیاش در فضای هنر ما حس میشود، نقد هنری است. هیچوقت قرار نبوده هنرمند خود درباره اثرش حرف بزند، زیرا او آنچه را که ادراک کرده در اثر خود به نمایش گذاشته است. اینجاست که ناقدان و منقدان هنر باید کار خود را آغاز کنند. آنها باید نقاط قوت و ضعف آثار را بگویند، جریان حاکم بر اثر هنری را تشریح و برداشتهای خود را بیان کنند. اگر امروز ما از هنر غرب تاریخچهای را میشناسیم، این تاریخچه توسط هنرمندان ثبت نشده است بلکه منتقدان و مورخان هنر آن را برایمان به یادگار گذاشتهاند. به همین دلیل، تلاشمان بر این است نقد هنری را در موزه هنرهای معاصر تهران احیا کنیم.
وی سپس خطاب به استاد محجوبی گفت: امیدوارم ایراندوستی مفرطی که در آثار شما دیده میشود و اینکه عاشق جوانان ایران هستید، و همواره درباره آینده درخشان ایران حرف میزنید، در آثار هنرمندان جوانتر و شاگردان شما نیز دیده شود.
مدیرکل هنرهای تجسمی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: از آنجا که تاکنون چنین مجالی دست نداده بود باید با یک فاصله مختصر پدیده ثبت جهانی تذهیب را گرامی بدارم و کسب این دستاورد ارزنده را خدمت هنرمندان عرصه نگارگری و تذهیبمان تبریک بگویم. اگرچه این اتفاق به دلیل محدودیت سهمیه هر کشور به منظور ثبت جهانی میراث فرهنگی خود با مشارکت چند کشور دیگر ثبت شده اما رخداد مبارک و موثری است که امیدوارم در آینده نزدیک، اثرات مثبت آن را شاهد باشیم. زیرا در میان این چند کشور، آثار هنرمندان تذهیبکار هیچیک به گرد پای هنرمندان ایرانی هم نمیرسد؛ نه در گذشته، نه در امروز و نه در آینده؛ البته درباره آینده به شرطی میتوانیم با اطمینان سخن بگوییم که خودمان مراقب باشیم.
وی مطرح کرد: درباره دوسالانههای هنری باید بگویم که ما دوسالانههای گوناگونی را در عرصه تجسمی داریم. جامعه هنرمندان تجسمی ایران بزرگترین جامعه هنری و البته مهجورترین و نجیبترین آن است. تاکنون باید دوسالانههای مختلفی را میداشتیم که یک به یک در حال احیاست. شاید تنها دوسالانهای که از بدو برگزاری تا به امروز کار خود را با نظم پیش برده، دوسالانه ملی خوشنویسی است. هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران نیز کار خود را از تابستان امسال آغاز کرد و این روزها در مراحل پایانی جمعبندی آثار به سر میبرد و به امید خدا در ماه دی، نمایشگاه دوسالانه هفتم در شهر قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی ایران برپا خواهد شد.
رییس شورای سیاستگذاری شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر همچنین گفت: اتفاق مبارک دیگری که این روزها در حال رقم خوردن است، جشنواره هنرهای تجسمی فجر است. جشنوارهای که به همت عزیزانی چون دکتر شالویی در مرکز هنرهای تجسمی کار خود را آغاز کرد و حالا به ایستگاه شانزدهم خود رسیده است؛ ایستگاهی که کمی با ایستگاههای قبلی متفاوت است. جشنواره شانزدهم به معنای واقعی کلمه به سمتی حرکت میکند که جشنی برای همه هنرمندان تجسمی ایران باشد؛ با هر سلیقه و ذایقهای که دوست دارند داسته باشند و به واسطه آن در چارچوب قوانین کشور فعالیت کنند. امسال در کنار دبیرکل محترم، ۲۱ دبیر و بالغ بر ۶۰ داور داریم. یک جشنواره کامل و متشکل از سلیقههای مختلفی که در کنار هم نشستهاند تا این جشن را برای همه هنرمندان ایران رقم بزنند. در این دوره حضور چهرههای جدیدتر و جوانتر در کنار پیشکسوتان و استادان بزرگوار، به خوبی رخنمایی میکند. امسال مفتخر به این هستیم که ۱۰۰۷۶ اثر هنری توسط هنرمندان رشتههای مختلف از جای جای ایران اسلامی به دبیرخانه جشنواره هنرهای تجسمی فجر رسیده و اکنون فرایند داوری آثار آغاز شده است. موزه هنرهای معاصر نیز در این دوره میزبان آثار مفاخر هنرهای تجسمی کشور خواهد بود.
قول نمایش آثار محجوبی در موزه هنرهای معاصر تهران
وی بیان کرد: قول ما برای برپایی نمایشگاه آثار استاد محجوبی در موزه هنرهای معاصر تهران پابرجا است و چشم به راه اعلام آمادگی از سوی ایشان هستیم تا بتوانیم این نمایشگاه را در موزه هنرهای معاصر تهران برپا کنیم. درباره راهاندازی بنیادی به نام استاد محجوبی نیز بسیار علاقهمندیم که این اتفاق رقم بخورد. اگر انجمن مفاخر پا پیش بگذارد و خانواده محجوبی نیز همراهی لازم را به عمل آورند، ما تمامقد پای کار میایستیم و همکاری میکنیم. چه بهتر که هنرمندانی مانند استاد محجوبی و سایر پیشکسوتان که دردانههای هنر ایران به شمار میآیند و آثارشان در دنیا مایه افتخار ایران و ایرانی است، نامدارتر و ماندگارتر باشند.
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