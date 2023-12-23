آغاز لیگ تنیس روی میز با حضور لژیونرها/ ۵۶ بازی برای تعیین قهرمان

به گزارش خبرنگار مهر، هشت تیم برگزارکننده سی و دومین دوره رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور هستند، این مسابقات از فردا یکشنبه به صورت متمرکز و در قالب مرحله نخست در تهران آغاز شده و اردیبهشت سال آینده با برگزاری دیدارهای مرحله سوم و تعیین قهرمان به پایان می رسد.

پتروشیمی بندرامام، نفت آبادان، رعد پدافند هوایی، پاک نژاد اسپورت، عقاب نهاجا، فراسنج تهران، شهرداری کرج و مناطق نفت خیز جنوب برگزارکننده این فصل از مسابقات هستند. نفت آبادان مدافع عنوان قهرمانی است ضمن اینکه پتروشیمی هم پرافتخارترین تیم لیگ تنیس روی میز ایران است که پس از چندسال غیبت در این فصل از مسابقات شرکت خواهد داشت.

فصل جدید لیگ تنیس روی میز در شرایطی آغاز می شود که لژیونرهای کشورمان به دلیل تعطیلات ژانویه و توقف مسابقات باشگاهی خود، در ایران حضور دارند و به همین دلیل از ابتدای مسابقات، تیم های باشگاهی خود را همراهی می کنند. نوشاد و نیما عالمیان که در لیگ فرانسه بازی می کنند و افشین نوروزی که لژیونر ایران در ترکیه است در ترکیب تیم پتروشیمی قرار دارند. امیرحسین هدایی هم برای تیم فراسنج بازی خواهد کرد.

رقابت های تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری ۵۶ بازی به پایان می رسد. این دیدارها در قالب ۷ دور رفت و ۷ دور برگشت برگزار می شوند. دیدارهای رفت و برگشت تیم ها در مجموع، طی سه مرحله برگزار خواهد شد.

مرحله نخست لیگ تنیس روی میز که از فردا یکشنبه آغاز می شود به مدت ۵ روز ادامه دارد. مرحله دوم اسفند و بعد از مسابقات قهرمانی جهان (بوسان) برگزار خواهد و در دیدارهای مرحله سوم هم اردیبهشت سال آینده برگزار می شود.

داریوش ضرغام پور مسوول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد هر یک از مراحل لیگ برتر و محل برگزاری آنها گفت: در مرحله اول و سوم دیدارهای ۵ دور برگزار می شود و مرحله دوم هم به برگزاری دیدارهای چهار دور اختصاص دارد.

مسوول کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز تصریح کرد: دیدارهای هر مرحله به صورت متمرکز برگزار می شود. فعلا تهران میزبان هر سه مرحله است. البته پتروشیمی متمایل به برگزاری یک مرحله میزبانی است که اگر در این زمینه به صورت رسمی درخواست خود را ارائه دهد احتمالا دیدارهای مرحله دوم را به بندرامام منتقل کنیم.

برنامه دیدارهای دور نخست از مرحله نخست لیگ تنیس روی میز به این شرح است:

یکشنبه ۳ دی

* پاک نژاد اسپورت - مناطق نفت خیز جنوب

* شهرداری کرج - پتروشیمی بندرامام

* رعد پدافند هوایی - فراسنج هوایی

* عقاب نهاجا - نفت آبادان