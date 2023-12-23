کاهش قیمت مسکن تا عید نوروز ۱۴۰۳

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معاملاتی مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران، گفت: بازار مسکن در یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود به سرمی‌برد به طوری که در سامانه املاک و مستغلات، معاملات در آبان‌ماه امسال ۳ هزار و ۶۰۰ قرارداد بود. حداقل تعداد قراردادی که نشان دهنده خروج بازار مسکن از رکود است باید حداقل ۱۰ هزار قرارداد باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: حجم معاملات به نسبت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و هفته گذشته تحرکات قیمتی که در بازار مسکن رخ داد نشان می‌دهد تا نوروز ۱۴۰۳ با کاهش قیمت در این بازار مواجه خواهیم شد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: متقاضیان بازار مسکن هم اکنون با وجود رکود در خرید و فروش به دنبال رهن و اجاره هستند.