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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۱۲

مسکن سازی دولتی آری یا خیر؟_۶

کاهش قیمت مسکن تا عید نوروز ۱۴۰۳

کاهش قیمت مسکن تا عید نوروز ۱۴۰۳

نایب رییس اول اتحادیه املاک تهران گفت: با وجود تحرکات محسوسی که در بازار مسکن طی هفته گذشته رخ داد قطعا تا عید نوروز شاهد کاهش قیمت مسکن در بازار خواهیم بود.

داوود بیگی‌نژاد نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت معاملاتی مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران، گفت: بازار مسکن در یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود به سرمی‌برد به طوری که در سامانه املاک و مستغلات، معاملات در آبان‌ماه امسال ۳ هزار و ۶۰۰ قرارداد بود. حداقل تعداد قراردادی که نشان دهنده خروج بازار مسکن از رکود است باید حداقل ۱۰ هزار قرارداد باشد.

نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران در ادامه تاکید کرد: حجم معاملات به نسبت مشابه سال گذشته (۱۴۰۱) حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است و هفته گذشته تحرکات قیمتی که در بازار مسکن رخ داد نشان می‌دهد تا نوروز ۱۴۰۳ با کاهش قیمت در این بازار مواجه خواهیم شد.

این مسؤول خاطرنشان کرد: متقاضیان بازار مسکن هم اکنون با وجود رکود در خرید و فروش به دنبال رهن و اجاره هستند.

کد مطلب 5973722
زهره آقاجانی

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