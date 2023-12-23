حضور رایتل در نمایشگاه تلکام ۲۰۲۳

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شرکت خدمات ارتباطی رایتل به منظور معرفی جدیدترین فناوری‌های خود در بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تلکام ۲۰۲۳ با شعار «رایتل، یک ارتباط هوشمند» و تمرکز بر خدمات نوین سازمانی و راهکارهای جدید در راستای هوشمندسازی صنایع و اقتصاد دیجیتال حضور دارد.

این نمایشگاه که از ۲ تا ۵ دی ماه از ساعت ۸ الی ۱۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود، رایتل در سالن ۸-۹ محصولات و خدمات متنوع خود را به مشترکین شخصی و سازمانی معرفی خواهد کرد.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال با شعار «تحول دیجیتال و اتصال‌پذیری» به منظور ایجاد فضایی مناسب جهت تبادل اطلاعات و انتقال تکنولوژیِ روز توسط کارشناسان، آشنایی هر چه بیشتر متخصصان، مدیران و دست‌اندرکاران بخش‌های خصوصی و دولتی، استادان و دانش پژوهان این رشته با آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی و صنعتی جهان در زمینه صنعت مخابرات و فناوری اطلاعات و از سوی دیگر ارائه و معرفی آخرین دستاوردها و توانمندی‌های کشور در حال برگزاری است.

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