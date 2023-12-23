به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در گزارشی در خصوص روش‌های مبارزاتی نیروهای حماس نوشت: نیروهای فلسطینی از روش‌های کشنده و غافلگیرانه برای به دام انداختن نظامیان اسرائیلی در نوار غزه و گرفتار کردن آنها در کمین‌های خود استفاده می‌کنند.

در ادامه این گزارش به نقل از نظامیان صهیونیست آمده است: نیروهای اسرائیلی در دام کشنده فلسطینی‌ها در نزدیکی اردوگاه جبالیا واقع در شمال نوار غزه گرفتار شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که عناصر صهیونیست در نوار غزه به سمت محل‌هایی که صدای گفتگو به زبان عبری شنیده می‌شود می‌روند اما مشخص می‌شود که در این مکان‌ها بلندگو نصب شده است و در نهایت در کمین نیروهای فلسطینی گرفتار می‌شوند.

در این گزارش تصریح شده است: در سایه تشدید درگیری‌های زمینی میان نیروهای فلسطینی و اسرائیلی در نوار غزه، این باریکه به یک میدان جنگ پیچیده تبدیل شده است. در حالی که اسرائیل از پهپادها و ربات‌های قرن ۲۱ استفاده می‌کند نیروهای فلسطینی از ساده‌ترین تاکتیک‌های غافلگیری و کمین گذاری برای به دام انداختن اسرائیلی‌ها بهره می‌برند.

در ادامه گزارش واشنگتن پست آمده است: نیروهای فلسطینی در روی زمین و زیر آن مبارزه کرده و از یک ساختمان به ساختمان دیگر در رفت و آمد بوده و می‌کوشند نیروهای اسرائیلی را غافلگیر کنند.

یک پژوهشگر صهیونیست در پژوهشکده دانشگاه تل آویو تصریح کرد که این روش فلسطینی‌ها باعث ایجاد سردرگمی و خشم و ناامیدی در میان نظامیان صهیونیست می‌شود. کمین‌های مقاومت فلسطین یک چالش بزرگ برای ارتش اسرائیل خواهد بود.

وی در ادامه افزود: نیروهای اسرائیلی که یک درگیری شدید از مسافت نزدیک را پشت سر گذاشته اند خسته بوده و در ترس و وحشت به سر می‌برند. این کمین‌ها نیز باعث می‌شود درصد خطا در میان اسرائیلی‌ها افزایش پیدا کند.

این در حالی است که رسانه‌های رژیم صهیونیستی پنج‌شنبه گذشته اعلام کردند که تیپ ویژه گولانی این رژیم بعد از ۷۰ روز درگیری در غزه و بعد از اینکه تلفات بسیار زیادی را متحمل شد، از جنگ عقب‌نشینی می‌کند. منابع اسرائیلی در عین حال مدعی شدند که عقب‌نشینی این تیپ ویژه برای ساماندهی مجدد نیروها و استراحت و دیدار با افراد خانواده صورت می‌گیرد. تیپ چتربازان و نیروهای زرهی از دیگر نیروهایی بودند که تصمیم به خروج آنها از نوار غزه صادر شده است.