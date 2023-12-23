قیمت نفت به ۷۹ دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی در آستانه تعطیلات کریسمس و با انتظار برای افزایش تولید آنگولا پس از خروج از اوپک، قیمت نفت کاهش یافت.
هر بشکه نفت برنت با ۳۲ سنت کاهش ۷۹.۰۷ دلار فروخته شد و هر بشکه نفت خام آمریکا با ۳۳ سنت کاهش ۷۳.۵۶ دلار معامله شد.
با این حال، متوسط قیمت نفت طی هفته گذشته به علت آمارهای اقتصادی مثبت آمریکا و نگرانی کنار گذاشتن دریای سرخ برای مسیر کشتیرانی و افزایش هزینهها حدود ۳ درصد افزایش یافت. هفته پیش از آن نیز قیمت نفت کمتر از یک درصد افزایش یافته بود.
تعداد بیشتری از کشتیها از مسیر کشتیرانی دریای سرخ که ۱۲ درصد تجارت جهانی از این مسیر عبور میکند، اجتناب میکنند.
یمنیها از ۱۹ نوامبر حملات خود به کشتیهای رژیم صهیونیستی و کشتیهای به مقصد سرزمینهای اشغالی را در حمایت از مردم غزه آغاز کردهاند.
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