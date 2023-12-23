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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۲۶

توسط انتشارات سوره مهر؛

«خاطرات سفیر» به چاپ صد و دوم رسید

«خاطرات سفیر» به چاپ صد و دوم رسید

کتاب «خاطرات سفیر» نوشته نیلوفر شادمهری توسط انتشارات سوره مهر به چاپ صد و دوم رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «خاطرات سفیر» نوشته نیلوفر شادمهری به تازگی توسط انتشارات سوره مهر به چاپ صد و دوم رسیده است.

این کتاب روایتی است از یک بانوی مسلمان که به عنوان دانشجوی ممتاز ایرانی برای تکمیل تحصیلاتش در رشته‌ی طراحی صنعتی برای مدتی به فرانسه سفر می‌کند. راوی با نگارشی صمیمی و ساده، خواننده را به خوابگاهی در پاریس می‌برد و او را با رویدادها، تجربه‌ها و خاطراتش شریک می‌کند.

مواجهه او با آدم‌های مختلف و اتفاقات متفاوت، این خاطرات را جذاب‌تر می‌کند، از قبول نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجاب و دست ندادن با سرشناس‌ترین اساتید مرد تا برگزاری دعای عهد در اتاق خوابگاه و خواندن دعای کمیل برای «یک سلیم النفس.»

چاپ صدودوم کتاب «خاطرات سفیر» با شمارگان هزار و ۲۵۰ نسخه و قیمت ۱۵۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 5973953

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