کشورهای عربی برای حمایت از فلسطین وارد عمل شوند

«صالح عاشور» نماینده سابق پارلمان کویت و رییس مرکز مطالعات خلیج فارس، امروز در حاشیه برگزاری کنفرانس بین‌المللی تهران درباره فلسطین، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجاوز به فلسطین با حمایت کشورهای غربی و در رأس آن‌ها آمریکا صورت می‌گیرد؛ تجاوزی که تمام عرف‌ها و قوانین بین‌المللی و کنوانسیون‌های سازمان ملل را نقض کرده و زیر پا گذاشته است.

وی ادامه داد: در خصوص کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و به صورت کلی درباره کشورهای عربی به شخصه معتقدم که مانند گذشته شاهد یک عقب‌نشینی آشکار در زمینه حمایت از آرمان فلسطین هستیم؛ متأسفانه برخی کشورها به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم اشغالگر حرکت کردند و اگر عملیات طوفان‌الاقصی صورت نمی‌گرفت، برخی دیگر نیز در این مسیر گام برمی‌داشتند.

نماینده سابق پارلمان کویت افزود: با توجه به آنچه در حال حاضر در فلسطین رخ می‌دهد، از کشورهای عربی می‌خواهم در مواضع خود در قبال این رژیم اشغالگر بازنگری کنند و برای حمایت از آرمان فلسطین و ملت فلسطین و برآورده‌کردن نیازهای آن‌ها در زمینه‌های سیاسی، رسانه‌ای و اقتصادی وارد عمل شوند.