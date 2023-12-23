  1. هنر
  2. تئاتر
۲ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

تمدید اجرای نمایش «سالومه» در تئاتر شهر

تمدید اجرای نمایش «سالومه» در تئاتر شهر

اجرای نمایش «سالومه» به نویسندگی و کارگردانی بابک پرهام که تا ۲۱ آذر در تئاتر شهر روی صحنه رفته بود، به دلیل استقبال تماشاگران تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «سالومه» با بازی نکیسا عقبایی در دور دوم اجرا از ۳ تا ۱۳ دی از ساعت ۲۰:۱۵ در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه «سالومه» برگرفته از عهد جدید، انجیل مرقس و انجیل متی است که با زبان آرکائیک به صورت مونولوگ نوشته شده است، در نوشتن این متن دراماتیک به نوشته‌های یوسف فلاوی نیز مراجعه شده است و تلاش شده تا از متون دراماتیک دیگر مانند سالومه اسکار وایلد فاصله داشته باشد و در عین حال به داستان اصلی و عشق سالومه به یحیی و توطئه برای به قتل رساندن یحیی تعمید دهنده پرداخته شده است.

از عوامل این نمایش می توان به تهیه کننده: علیرضا آل داوود، مشاور کارگردان: امیر شفیعی، طراح صحنه: سعید حسنلو، طراح گریم: افسانه قلی زاده، طراح نور: میثم صفری، طراح لباس: فیروزه قاسم پور، ساخت تیزر: محسن مومن زاده، طراح‌ پوستر و بروشور: فرزانه رمضان نیای کینچاه، انتخاب موسیقی: نکیسا عقبایی، دستیاران کارگردان: فرشید حاجیان و نریمان ماهد، منشی صحنه: رها رحمانی، مدیر صحنه: یاشار محمدی، روابط عمومی: گروه رعنا (روابط عمومی نمایش ایران)، ساخت دکور: استودیو ساخت دکور لوتکا، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری بهار امید و مشاور رسانه: مطهره کشاورز محمدیان اشاره کرد.

کد مطلب 5974107
سید امیر شایان حقیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها