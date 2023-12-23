تمدید اجرای نمایش «سالومه» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «سالومه» با بازی نکیسا عقبایی در دور دوم اجرا از ۳ تا ۱۳ دی از ساعت ۲۰:۱۵ در سالن سایه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

نمایشنامه «سالومه» برگرفته از عهد جدید، انجیل مرقس و انجیل متی است که با زبان آرکائیک به صورت مونولوگ نوشته شده است، در نوشتن این متن دراماتیک به نوشته‌های یوسف فلاوی نیز مراجعه شده است و تلاش شده تا از متون دراماتیک دیگر مانند سالومه اسکار وایلد فاصله داشته باشد و در عین حال به داستان اصلی و عشق سالومه به یحیی و توطئه برای به قتل رساندن یحیی تعمید دهنده پرداخته شده است.

از عوامل این نمایش می توان به تهیه کننده: علیرضا آل داوود، مشاور کارگردان: امیر شفیعی، طراح صحنه: سعید حسنلو، طراح گریم: افسانه قلی زاده، طراح نور: میثم صفری، طراح لباس: فیروزه قاسم پور، ساخت تیزر: محسن مومن زاده، طراح‌ پوستر و بروشور: فرزانه رمضان نیای کینچاه، انتخاب موسیقی: نکیسا عقبایی، دستیاران کارگردان: فرشید حاجیان و نریمان ماهد، منشی صحنه: رها رحمانی، مدیر صحنه: یاشار محمدی، روابط عمومی: گروه رعنا (روابط عمومی نمایش ایران)، ساخت دکور: استودیو ساخت دکور لوتکا، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری بهار امید و مشاور رسانه: مطهره کشاورز محمدیان اشاره کرد.