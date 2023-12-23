محمود کیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: کاهش بارندگیها و متعاقب آن پایین آمدن رطوبت خاک و از سوی دیگر بالابودن دمای هوا، شرایط را برای تولیدمثل و افزایش جمعیت جوندگان مضر به خصوص موشها و فعالیت تغذیهای این آفت در سطح مزارع و باغات استان کاملاً مساعد نموده است؛ لذا لازم است کشاورزان با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، نسبت به تهیه طعمه مسموم فسفر دوزنگ و مبارزه با آفت مطابق توصیه کارشناسان اقدام کنند.
وی با بیان اینکه از میان گونههای خسارتزای محصولات کشاورزی، ۱۱ گونه جزو آفات عمومی محسوب میشوند که به استناد ماده چهار قانون حفظ نباتات کشور، وظیفه اصلی کنترل جوندگان به عنوان آفات عمومی بر عهده دولت است ادامه داد: دلیل اصلی این قانون، کثرت جمعیت و وسعت پراکندگی جغرافیایی و پتانسیل زیاد زادآوری و خسارتزایی و همچنین قدرت جابهجایی آنها است.
کیا با بیان اینکه در بخش جوندگان، از میان این فهرست ۱۱ تایی، بیشترین سطح مبارزه و پراکنش به ترتیب به موش ورامین، موش مغان، موش کور، جربیل هندی، موش کلاهو و مریون اختصاص دارد که آفت جونده موش مغان با پراکندگی جغرافیایی وسیع قابلیت طغیانی شدن جمعیت و گسترش بسیار وسیع و خسارتزایی در حد نابودکردن کامل محصولات کشاورزی را دارد و در صورت هرگونه غفلتی، خسارات جبرانناپذیری به کشاورزی وارد میکند.
ضرورت توجه به اقدامات به موقع و پیشگیرانه
وی با بیان اینکه این هشدار نباید دلیلی بر نگرانی بیش از حد کشاورزان استان شود ادامه داد: چراکه با اقدامات به موقع و پیشگیرانه میتوان جلوی این آفت را گرفت و روشهای مختلفی برای کنترل آفت جوندگان مضر در مزارع وجود دارد؛ ولی روش متعارف، استفاده از طعمه مسموم فسفر دو زنگ است؛ بنابراین به کشاورزان و باغداران سطح استان توصیه میشود از مزارع و باغات خود به صورت منظم بازدید و در صورت مشاهده خسارت آفت با مراجعه به نزدیکترین مرکز جهاد کشاورزی و مشاوره با کارشناسان نسبت به تهیه طعمه مسموم و انجام عملیات مبارزه مطابق توصیه کارشناسان اقدام کنند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به افزایش جوندگان مضر به ویژه موشها به دنبال کاهش بارندگی، کاهش رطوبت خاک و بالا بودن دمای هوا و فعالیت تغذیهای این آفت در سطح مزارع و باغات استان گفت: لازم است کشاورزان به توصیههای کارشناسان برای مبارزه با این آفت توجه کنند.
دادن یخ آب زمستانه برای مبارزه با آفت کارساز است
وی با بیان اینکه علاوه بر تهیه طعمه مسموم فسفر دو زنگ، دادن یخ آب زمستانه برای مبارزه با آفت مطابق توصیه کارشناسان کارساز میباشد ادامه داد: عدم مبارزه با موش در اراضی کشاورزی استان خسارت کمی و کیفی شدیدی از لحاظ محصولات تولیدی در مزارع و باغات، ایجاد خطر از نظر بهداشتی برای جوامع انسانی و قطع نوارهای آبرسانی در آبیاری نواری به بار میآورد.
کیا با بیان اینکه هم اکنون در دو شهرستان بستان آباد و سراب درگیر این آفت هستیم افزود: اگر مبارزه با این آفت جدی گرفته نشود در کل استان مشکل ساز خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه هدف از مبارزه با موشها حذف کامل موشها از طبیعت نیست، ادامه داد: مزارع و باغات کشاورزی استان باید جهت بررسی وضعیت جانور و تراکم آن مورد بازدیدهای کافی و مستمر قرار گیرند.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزاری کارگاههای آموزشی مبارزه با آفت موش وجلوگیری از خسارت جوندگان مضر و نحوه مبارزه با این آفت با حضور کشاورزان در محل باغات را از اقدامات صورت پذیرفته در ماههای اخیر دانست و افزود: توصیه به کوبیدن سوراخهای محل فعالیت موش در روز قبل، بررسی سوراخهای فعال و استفاده از طعمه آماده در آنها از ۸ الی ۱۰ گرم طعمه مسموم در هر لانه فعال و پوشاندن سوراخهای موش یا پاکوب کردن آنها از دیگر مواردی هستند که بایستی توسط کشاورزان محترم عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ پایش جوندگان مضر محصولات کشاورزی استان در سطح ۴۵۰ هزار هکتارانجام میشود که از آن سطح جمعاً ۴۷ هزار و ۹۶۷ هکتار مبارزه شیمیایی، زراعی و مکانیکی در ۹ ماه نخست سالجاری انجام گرفته است افزود: از ابتدای سال تا پایان آذرماه، ۴۱۴ کیلو فسفر دوزنگ، ۱۸ هزار و ۲۳۰ عدد قرص فسفید آلومینیم و ۳۰ هزار و ۹۵۰ کیلو طعمه مسموم در استان برای مبارزه با موشها توزیع شده است.
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