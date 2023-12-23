وزش باد شدید در شمال و جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد از افزایش وزش باد شمال غربی با بیشینه سرعت ۲۶ نات و بیشینه ارتفاع امواج در مناطق ساحلی تا ۱.۵ متر و در مناطق دور از ساحل بیش از ۱.۵ متر از عصر دوشنبه تا پنجشنبه (۴ تا ۷ دی) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های خوزستان و بوشهر، در خلیج فارس و نواحی ساحلی شرق خلیج فارس و تنگه هرمز خبر داد.

بر اثر این مخاطره جوی آسیب به قفس‌ها و پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به شناورها به‌خصوص شناورهای تفریحی و سبک، اختلال در ترددهای دریایی و احتمال خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحل پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی برای کاهش آسیب‌ها و مخاطرات ناشی از این شرایط جوی، ممانعت از تردد شناورهای سبک و تفریحی، منع فعالیت‌های شیلاتی، ممانعت از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و منع تردد کشتی‌های تجاری، منع فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی همچنین آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط فعالان دریایی را توصیه می‌کند.

این سازمان در ادامه این هشدار همچنین از وزش باد با بیشینه سرعت ۳۴-۲۶ نات و بیشینه ارتفاع امواج در سواحل ۱ تا ۱.۵ متر و در فراسواحل بیش از ۱.۵ متر از صبح دوشنبه تا اواخر وقت دوشنبه (۴ دی) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان و مازندران و گلستان و در دریای خزر خبر داد.

بر اثر این مخاطره جوی آسیب به قفس‌ها و پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به شناورها به‌خصوص شناورهای تفریحی و سبک، اختلال در ترددهای دریایی و احتمال خسارت به تأسیسات ساحلی و فراساحل پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی ممانعت از تردد شناورهای سبک و تفریحی، منع فعالیت‌های شیلاتی، ممانعت از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر و منع تردد کشتی‌های تجاری، منع فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحلی همچنین آماده باش برای مواجهه با خسارت احتمالی توسط فعالان دریایی را توصیه می‌کند.