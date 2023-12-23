حزب الله ۳ پایگاه نظامی اشغالگران را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اداره اطلاع رسانی جنگی حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و حمایت از مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان ساعت یک بعد از ظهر امروز شنبه مرکز تجمع نظامیان دشمن صهیونیست را در اطراف مرکز نظامی برکه ریشا با سلاح مناسب هدف قرار دادند.

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز از شلیک چند موشک از جنوب لبنان به سمت المناره در اصبع الجلیل خبر داد.

منابع وابسته به رژیم صهیونیستی اذعان کردند که ۵۰ درصد از منازل شهرک المناره در نتیجه عملیات حزب الله آسیب دیده است.

همچنین حزب الله لبنان اعلام کرد: مرکز نظامی بیاض بلیدا را با سلاح مناسب هدف قرار دادیم.

حزب الله لبنان بیان کرد: مرکز تجمع دشمن صهیونیست را در مناطق تله الصیحات و جبل نذر با سلاح مناسب هدف قرار دادیم.

همزمان توپخانه رژیم صهیونیستی مناطق میس الجبل، عین الزرقا، وادی حامول و اللبونه را گلوله باران کرد.