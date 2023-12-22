مقاومت لبنان مراکز تجمع نظامیان اشغالگر را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان مواضع و مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در شمال فلسطین اشغالی از جنوب لبنان هدف قرار داد.

حزب الله لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: مراکز تجمع افسران و نظامیان دشمن صهیونیست را در شهرک ایون مناحم هدف قرار داده و تلفات قطعی به آنها وارد کردیم.

همچنین حزب الله در بیانیه دیگری بیان کرد: مرکز پیاده نظام دشمن صهیونیست را در حومه مرکز المطلله با سلاح موشکی هدف قرار دادیم.

خبرنگار الجزیره هم از شلیک ۶ موشک از جنوب لبنان به سمت مواضع رژیم صهیونیستی در الجلیل علیا خبر داد.

از سوی دیگر خبرنگار النشره در جنوب لبنان از حمله توپخانه رژیم صهیونیستی به وادی السلوقی و حولا، مرکبا و طیر حرفا خبر داد.