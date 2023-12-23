به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نبردهای زمینی ۲۴ ساعت گذشته در غزه میان نظامیان صهیونیست و مبارزان مقاومت، ۴۴ نظامی ارتش این رژیم زخمی شدهاند.
علاوه بر این ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۱۰ نفر از این نظامیان زخمیشده، با آسیبهایی جدی و خطرناک روبرو هستند.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از ابتدای حمله زمینی ارتش این رژیم به نوار غزه تاکنون ۱۸۹ نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدهاند، ۳۱۰ نظامی صهیونیست با آسیبهایی متوسط روبرو شدهاند و ۳۲۷ نظامی صهیونیست دیگر نیز به صورت جزیی آسیب دیدهاند.
همچنین ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که در نتیجه حمله موشکی دیروز حزبالله لبنان به نظامیان ارتش این رژیم در منطقه اشغالی شتولا در الجلیل علیا، یک نظامی صهیونیست به هلاکت رسیده است.
کمی پیشتر نیز شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ۳۰۰۰ نفر از نظامیان صهیونیست زخمیشده در جنگ غزه به عنوان معلولان دایمی در ارتش این رژیم طبقهبندی شدهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این ادعا کرده بود که از ابتدای عملیات طوفان الاقصی، ۵ هزار نظامی زخمی وارد بیمارستانهای این رژیم شدهاند و معلولیت ۲ هزار نفر از آنها را نیز تایید کرده بود.
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