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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۹:۱۲

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اعلام کرد:

تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

بیرجند_ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی از تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر حمید جهانشاهی عصر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با هشت دستور کار برگزار شد، گفت: براساس قوانین موجود، شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه‌ریزی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یا شهرستان اختصاص دهد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: سال گذشته از این محل ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در این شورا مصوب شد که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن تخصیص پیدا کرد.

به گفته وی در این جلسه هم با اختصاص حداقل ۱۰ میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در سال جاری موافقت شد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی در خصوص بررسی و تصویب اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال جاری برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و همچنین تامین زیرساخت‌های لازم در این مناطق گفت: آیین‌نامه اجرایی این بند به استان ابلاغ شده و تاکنون ۱۴ میلیارد تومان در این خصوص عملکرد داشته‌ایم.

به گفته جهانشاهی این اعتبار باید توسط شهرداری‌ها برای عمران شهری و مساجد، مدارس، کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری هزینه شود.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت سکونتگاهای غیررسمی خارج از محدوده شهری سه هزار و ۳۱۹ نفر و جمعیت اعلام شده از سوی ستاد بازآفرینی برای شهر بیرجند ۲۹ هزار و ۶۴ نفر و قاین سه هزار و ۴۰۰ نفر است که در مجموع جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی در خراسان جنوبی ۳۶ هزار و ۴۴۳ نفر است.

وی بیان کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان از محل اعتبارات عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه غیررسمی توزیع شده که شهرداری‌ها باید آن را در زیرساخت‌های شهری هزینه کنند.

کد مطلب 5974359

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