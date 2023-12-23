تخصیص ۱۴ میلیارد تومان برای ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی

به گزارش خبرنگار مهر حمید جهانشاهی عصر شنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان که با هشت دستور کار برگزار شد، گفت: براساس قوانین موجود، شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامهریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یا شهرستان اختصاص دهد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی افزود: سال گذشته از این محل ۱۰ میلیارد تومان برای کمک به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در این شورا مصوب شد که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن تخصیص پیدا کرد.
به گفته وی در این جلسه هم با اختصاص حداقل ۱۰ میلیارد تومان و حداکثر ۲۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در سال جاری موافقت شد.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان جنوبی در خصوص بررسی و تصویب اعتبارات موضوع بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال جاری برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و همچنین تامین زیرساختهای لازم در این مناطق گفت: آییننامه اجرایی این بند به استان ابلاغ شده و تاکنون ۱۴ میلیارد تومان در این خصوص عملکرد داشتهایم.
به گفته جهانشاهی این اعتبار باید توسط شهرداریها برای عمران شهری و مساجد، مدارس، کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاههای رادیویی و تلویزیونی، زیرساختهای بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری هزینه شود.
وی خاطر نشان کرد: جمعیت سکونتگاهای غیررسمی خارج از محدوده شهری سه هزار و ۳۱۹ نفر و جمعیت اعلام شده از سوی ستاد بازآفرینی برای شهر بیرجند ۲۹ هزار و ۶۴ نفر و قاین سه هزار و ۴۰۰ نفر است که در مجموع جمعیت سکونتگاههای غیررسمی در خراسان جنوبی ۳۶ هزار و ۴۴۳ نفر است.
وی بیان کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان از محل اعتبارات عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای ساماندهی سکونتگاه غیررسمی توزیع شده که شهرداریها باید آن را در زیرساختهای شهری هزینه کنند.
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