به گزارش خبرنگار مهر، باسم سابق نعیم وزیر سابق بهداشت فلسطین در نشست خبری، اظهار داشت: در ابتدا بابت برگزاری چنین کنفرانس از برادران مان در ایران تشکر می‌کنم. همینطور از وزیر خارجه ایران تشکر می‌کنم که رهبری این روند سیاسی را برعهده دارند.



به صورت ۲۴ ساعته شاهد سفر امیرعبداللهیان به کشورهای منطقه در رابطه با غزه هستیم.

وی ادامه داد: غزه در حال کتابت ۲ فصل از فصول تاریخ خودش است. یک فصل، فصل قهرمانی و فصل دیگر فجایع است.

وزیر بهداشت فلسطین با اشاره به جنایات اسرائیل در غزه تصریح کرد: برای اولین بار در تاریخ شاهد کشتار بمباران و کشتار کودکان هستیم و جهان هیچ کاری را انجام نمی‌دهد.

وی گفت: همه ما هدف این کشتارها و پاکسازی نژادی اسرائیل را می‌دانیم. هدف از بین بردن فلسطین نیست بلکه کوچ اجباری مردم فلسطین است.

وی افزود: آن‌ها ۲ گزینه مردن عزتمندانه و رفتن را پیش روی ما گذاشتند که ما در پاسخ اعلام کردیم یا عزتمندانه ایستادگی می‌کنیم یا در دفاع از خاکمان جان می‌سپاریم.

وی با اشاره به قهرمانی مقاومت فلسطین گفت: شاهد مقاومت جانانه ملت فلسطین هستیم. آن‌چه که در ویدئوها می‌بینیم تنها بخش کوچکی از مقاومت فلسطین است.

نعیم تصریح کرد: خسارت‌هایی که به دشمن وارد شده بسیار بزرگ است.

وزیر بهداشت فلسطین با اشاره به شهید شدن خبرنگاران در غزه، بیان کرد: اگر خبرنگاران نبودند، مقاومت ملت فلسطین هیچگاه محقق نمی‌شد. تاکنون ۹۳ خبرنگار به شهادت رسیده‌اند.

وی گفت: وقتی خبرنگاران رنج و درد ملت فلسطین را به دنیا مخابره می‌کنند تنها به عنوان یک روزنامه نگار کار نمی‌کنند بلکه فرزندان این میهن هستند بنابراین خبرنگاران بخشی از پروژه ملی و آزادی هستند.