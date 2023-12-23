به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز تجارت نیروی دریایی انگلیس اعلام کرد که حادثه نخست، انفجار یک پهپاد در یک کشتی بوده و هیچ آسیبی به خدمه و خسارتی به کشتی گزارش نشده است، در حالی که حادثه دوم، انفجار یک پهپاد انتحاری دیگر در ارتفاع پایین در نزدیکی کشتی دیگر در نزدیکی تنگه باب المندب، واقع در منطقه صلیف یمن رخ داده است.

مرکز تجارت نیروی دریایی انگلیس بامداد یکشنبه گفت که گزارش‌هایی از انفجار یک پهپاد انتحاری نزدیک یک کشتی در باب‌المندب دریافت کرده است.

از سوی دیگر، خبرگزاری «رویترز» به نقل از یک مقام نیروی دریایی انگلیسی نوشت که پهپادی قبل از منفجر شدن، در حال پرواز در ارتفاع پایین و در فاصله تقریباً ۳ کیلومتری یک کشتی در غرب بندر «الحدیده» یمن مشاهده شده است.

مرکز تجارت نیروی دریایی انگلیس همچنین گفت که حادثه مشابهی شامل پرواز پهپاد و انفجار آن در نزدیکی یک کشتی، این بار در دریای سرخ و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری بندر الحدیده رخ داده است.

جزئیات بیشتری از این دو حادثه امنیتی هنوز منتشر نشده است.

ارتش یمن بعد از حمله‌های گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون توانسته در حمایت از مردم فلسطین چندین کشتی اسرائیلی یا کشتی‌هایی را که مقصد آن‌ها اراضی اشغالی است، هدف حمله قرار دهد.