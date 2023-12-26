آغاز عملیات اجرایی ۴۰ هزار میلیارد ریال پروژه در چابهار

به گزارش خبرنگار مهر، احداث فاز دوم سیلوی ۱۰۰ هزار تنی غلات با سرمایهگذاری ۲۰ هزار میلیارد ریال، احداث نیروگاه ۲۵ مگاواتی و تولید پنج هزار متر مکعب آب شیرین و احداث انبار نگهداری کالا با ظرفیت سالانه ۷۳۴ هزار تن با سرمایهگذاری ۸۸۰ میلیارد ریال، از جمله پروژههایی است که عملیات اجرایی آنها با حضور وزیر راه و شهرسازی از دقایقی قبل آغاز شدهاست.
احداث پایانه چندمنظوره پشتیبانی کالا با ظرفیت سالانه ۲۹۶ هزار تن و با سرمایهگذاری ۷۱۰ میلیارد ریال و احداث پایانه خدمات پشتیبانی کانتینر با ظرفیت سالانه ۵۰ هزار TEU و با سرمایهگذاری هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از دیگر پروژههای توسعهای و اجرایی بندر شهید بهشتی قلمداد میشود.
فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده از زیرساختهای بندری و تجهیزات در بندر شهید بهشتی، مشارکت بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای بندری و جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در توسعه اقتصاد دریا محور و توسعه سواحل مکران از جمله اهداف اجرایی پروژههای لجستیکی محسوبمیشود.
شایان ذکر است مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی در سفر به جنوب استان سیستان و بلوچستان، ضمن بازدید از زیرساختها، تجهیزات بندری و دریایی و پروژههای لجستیکی بندر چابهار، دستور آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه بزرگ سرمایهگذاری بخش خصوصی با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد ریال در بندر چابهار را صادر کرد.
وزیر راه و شهرسازی در ادامه حضور در چابهار از پروژههای شاخص و سرمایهگذاری بخش خصوصی در بندر چابهار شامل احداث مخازن فرآوردههای نفتی سنگین با سرمایهگذاری ۹۳۰ میلیارد ریال با ظرفیت سالانه ۴۰۰ هزار تن و با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، سیلوی ۱۰۰ تنی (فاز یک) با سرمایهگذاری ۴۳ میلیون دلار و پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد کریدور لجستیکی با سرمایهگذاری ۱۸ میلیون دلاری و با پیشرفت فیزیکی ۷۲ درصد؛ احداث دیوار حفاظتی ساحلی با سرمایهگذاری دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال و با پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد و احداث مخازن ذخیره محصولات پتروشیمی با سرمایهگذاری هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال و ظرفیت سالانه بیش از هفت میلیون تن با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد بازدید کرد.
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