درآمد کاشت ناخن بیشتر از دستمزد جراح زانو است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف کاظمی، با ناچیز خواندن تعرفههای پزشکی، آن را با هزینه ۴۵۰ هزار تومانی کاشت ناخن و دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی جراحی پروتز زانو مقایسه کرد و گفت: تعرفه گذاری یعنی اعمال قیمت تمام شده خدمات که البته نه با سوءمدیریت سهوی بلکه با سوءمدیریت عمدی، قیمت واقعی خدمات را در تعرفهها اعمال نمیکنند.
وی با بیان اینکه یکی از مؤلفههای تقوا همان اخلاق مداری و معرفت است، افزود: برخی از تریبونها به ناحق در این چند سال کرامت و منزلت پزشکی را مورد خدشه قرار داده اند. به عنوان نمونه فردی که سالها جامعه پزشکی را در تریبونهای رسمی و ملی، به ناحق و با ادبیات پوپولیستی مورد هجمه قرار میداد چند وقت پیش در کشور کانادا رؤیت شد.
کاظمی با اشاره به اینکه افزایش تعرفهها نباید از جیب مردم پرداخت شود، تاکید کرد: کعبه آمال پزشک این است که رابطه مالی او با بیمار قطع شود. بیمههای پایه و تکمیلی همه حق بیمه را از بیمه شده میگیرند ولی متأسفانه در انجام تعهدات و پرداختیها کم کاری میکنند. بنابراین منظور از افزایش تعرفه افزایش سهم پرداختی بیمهها است.
*محمدرضا حسین نژادی
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