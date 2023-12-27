آلودگی به هوای تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۵۲ قرار گرفته و در آستانه پاکی و در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۵ روز هوای قابل قبول، ۷۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۸ روز هوای قابل قبول، ۱۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.