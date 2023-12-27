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  2. شهری
۶ دی ۱۴۰۲، ۷:۱۹

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛

آلودگی به هوای تهران بازگشت

آلودگی به هوای تهران بازگشت

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۵۲ قرار گرفته و در آستانه پاکی و در شرایط قابل قبول بود.

تهران از ابتدای سال ۹ روز هوای پاک، ۱۸۵ روز هوای قابل قبول، ۷۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۰ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۲ روز هوای پاک، ۱۴۸ روز هوای قابل قبول، ۱۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۶ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 5977621

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