به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی تنیس ایران مرداد گذشته از حضور در مسابقات دیویس کاپ به میزبانی سریلانکا و کسب سه پیروزی برابر عربستان، ویتنام و سریلانکا بعد از حدود نیم قرن به گروه دو جهانی دیویس کاپ صعود کرد.

با انجام قرعه کشی، استونی به عنوان اولین حریف تنیس ایران در گروه دو جهانی دیویس کاپ معرفی شد. ۱۳ و ۱۴ بهمن زمان برگزاری دیدار تیم های ملی تنیس ایران و استونی است. حق میزبانی این دیدار حساس با ایران است با این حال مسوولان تیم استونی طی این مدت مسایل غیر ورزشی را برای امتناع از سفر به ایران و برگزاری بازی در کشور ثالث مطرح کرده اند.

فدراسیون جهانی تنیس هفته گذشته ضمن رد آخرین شکایت استونی مجدد بر میزبانی ایران تاکید کرد اما این پرسش مطرح است که «در صورتیکه استونی از موضع خود کوتاه نیاید و مجدد نسبت به برگزاری بازی در ایران معترض شود و اینبار رای به نفع این تیم صادر شود، ایران حاضر به بازی در کشور ثالث خواهد بود؟»

داود عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن تشریح روند جلسات بررسی و دادگاهی که بعد از طرح درخواست استونی برگزار شده است، به این پرسش پاسخ داد.

آغاز کارشکنی استونی بعد از قرعه کشی

وی گفت: بعد از اینکه طبق قرعه کشی، ایران میزبان دیدار با استونی شد، از فدراسیون جهانی نامه ای دریافت کردیم مبنی بر اینکه این تیم (استونی) در اعتراض به شرایط غیر ورزشی و مسائل امنیتی خواستار برگزاری بازی در کشور ثالث شده است.

رای اول به نفع ایران بود

رییس فدراسیون تنیس با بیان اینکه این اعتراض و درخواست در کمیته دیوس کاپ فدراسیون جهانی بررسی شد، ادامه داد: نتیجه این بررسی، رای اعضای کمیته به میزبانی ایران بود اما استونی از موضع خود کوتاه نیامد و مجدد اقدام به اعتراض کرد.

کشیده شدن پرونده به دادگاه لندن

عزیزی تصریح کرد: اینبار استونی از فدراسیون جهانی تنیس، بازرس این فدراسیون و حتی فدراسیون ایران به دادگاه حل و فصل اختلافات لندن اعتراض کرد. مسئولان استونی درخواست برگزاری بازی در کشور ثالث را مجدد مطرح کرد. موضوع در این دادگاه هم بررسی شد. از ما مدارک و مستنداتی خواستند که ارائه دادیم. نتیجه این شد که کمیته دیویس کاپ فدراسیون جهانی مجدد به پرونده ورود کند و آن را مورد بررسی دوباره قرار دهد.

رای نهایی بعد بازهم به نفع ایران شد

وی با بیان اینکه این مرحله از بررسی پرونده در کمیته دیویس کاپ طی دو جلسه در دو روز مجزا انجام شد، یادآور شد: دلایل استونی برای بازی در کشور ثالث غیر ورزشی و غیر منطقی بود. بنابراین به استناد تمام مدارک و مستنداتی که از ما هم خواسته بودند، رای قاطع به میزبانی ایران داده شد.

طی چهار جلسه از حق میزبانی خود دفاع کردیم

رییس فدراسیون تنیس تاکید کرد: اینگونه طی چهار جلسه بررسی پرونده در دادگاه حل و فصل اختلافات لندن (یک جلسه) و کمیته دیویس کاپ فدراسیون جهانی (سه جلسه) از حق میزبانی خود دفاع کردیم. باید این دیدار در ایران برگزار شود چون علاوه بر اینکه حق میزبانی آن با ما است، خودِ بازی هم از حساسیت بالایی برخوردار است. در صورتیکه ایران نتیجه این دیدار را به سود خود تمام کند وارد مرحله ای از مسابقات می شود که تا به حال به آن راه پیدا نکرده است.

پیش از این امنیت بازی در ایران را ثابت کرده بودیم

عزیزی تاکید کرد: برای مسئولان جهانی، مستندات بیشتر از اتهامات اهمیت دارد. آنها بر اساس مدارک و شواهد تصمیم می گیرند نه اتهامات که وارد می شود. تنیس ایران پیش از این هم در تهران یا کیش برگزارکننده مسابقات مهمی از تقویم فدراسیون جهانی بوده بدون اینکه مشکلی روند برگزاری دیدارها و امنیت شرکت کنندگان را تهدید کند. ضمن اینکه برای دفاع از حق میزبانی خود یک وکیل خبره گرفتیم و تمام مراحل را با نظارت وی دنبال کردیم.

بعید است استونی اعتراض دوباره ای داشته باشد

«در صورتیکه استونی مجدد نسبت به این رای معترض شود و اینبار رای به نفع این کشور داده شود، ایران حاضر به تبعیت از رای و بازی در کشور ثالث خواهد بود؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: این موضوع یک احتمال است و نمیخواهم در مورد احتمالات صحبت کنم. به نظرم با توجه به روند طی شده و بررسی درخواست استونی در چهار جلسه، بعید است دوباره اعتراضی از این کشور شاهد باشیم.

از حق میزبانی کوتاه نمی آییم

وی در این رابطه ادامه داد: مدت زمان قابل توجهی از صدور رای آخر مبنی بر میزبانی ایران می گذرد. اگر استونی قصدی برای اعتراض و شکایت دوباره داشت، دراین مدت مطرح کرده بود. این کشور ابتدا باید دستور موقت جلوگیری از بازی را بگیرد سپس اعتراض و درخواست خود را پیگیری کند. هنوز اقدام جدیدی از این تیم شاهد نبوده ایم. در هر صورت از حق میزبانی خود کوتاه نمی آییم.

انتقال احتمالی دیدار با استونی به کیش

رییس فدراسیون تنیس همچنین در رابطه با «محل برگزاری دیدار تیم های ملی ایران و استونی و اینکه دیدارها در تهران برگزار می شود یا کیش؟»، گفت: به خاطر شکایت و اعتراضات استونی و روند طی شده برای حفظ حق میزبانی ایران، شرایط محل برگزاری بازی حساسیت بیشتری دارد. قصدمان برگزاری بازی در تهران است و موضوع را به فدراسیون جهانی هم اطلاع داده ایم اما اگر روند بازسازی زمین تنیس تهران تا یکی دو هفته آینده تمام نشود، محل بازی را به کیش منتقل می کنیم. فقط باید اطلاع رسانی لازم را به فدراسیون جهانی داشته باشیم.