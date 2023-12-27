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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۰۹

تکمیل ۲۴۸ واحد مسکن مهر باقیمانده صدرا با منابع صندوق ملی مسکن

تکمیل ۲۴۸ واحد مسکن مهر باقیمانده صدرا با منابع صندوق ملی مسکن

مدیرعامل شهر جدید صدرا از برنامه تکمیل ۲۴۸ واحد مسکن مهر صدرا که هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند در دولت سیزدهم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پوربهی مدیرعامل شهر جدید صدرا در خصوص واحدهای باقیمانده مسکن مهر آن شهر جدید و برنامه تکمیل آنها در دولت سیزدهم، گفت: از ابتدای طرح مسکن مهر ۱۵ هزار واحد مسکونی در این شهر جدید در مرحله ساخت قرار گرفت که ۴۹۸ واحد مسکونی مهر در ابتدای دولت سیزدهم به این دولت برای تکمیل تحویل شد.

مدیرعامل شهر جدید صدرا گفت: در دولت سیزدهم با منابع داخلی شرکت عمران شهر صدرا، ۲۵۰ واحد مسکونی تکمیل و در نیمه شعبان ۱۴۰۱ تحویل متقاضیان شد. برنامه‌ریزی شده است تا ۲۴۸ واحد باقیمانده مسکن مهر صدرا با حمایت صندوق ملی مسکن تأمین اعتبار شود و قبل از اتمام دولت سیزدهم تکمیل و تحویل متقاضیان شود.

وی پیشرفت فیزیکی واحدهای باقیمانده مسکن مهر صدرا را ۸۰ درصد عنوان کرد.

کد مطلب 5978014
زهره آقاجانی

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