به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره سینما حقیقت در تهران، ۱۲ فیلم مستند این جشنواره در روزهای ۶ تا ۸ دی ماه ۱۴۰۲ در سینما آیه قم به روی پرده می‌رود.

آثار منتخب جشنواره «سینما حقیقت» در روزهای چهارشنبه ۶ دی تا جمعه ۸ دی ماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینما آیه قم اکران می‌شود.

در سانس نخست روز چهارشنبه ۶ دی و از ساعت ۱۶، فیلم مستند «تکثیر در اسارت» به کارگردانی مهدی ایمانی شهمیرزادی و پس از آن، فیلم مستند «پورزال» به کارگردانی احسان فرخی فرد و ماریا ماوتی به روی پرده می‌رود.

در ادامه و در ساعت ۱۸، دو فیلم مستند «قوی‌دل» به کارگردانی علی فراهانی و «دختر کوه نور» به کارگردانی جابر باد یاد اکران می‌شود.

همچنین در سانس نخست روز پنجشنبه ۷ دی، فیلم‌های مستند «آخرین کوسه نهنگ» به کارگردانی رامتین بالف و «دوئل بوکمال» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی اکران می‌شود.

در ادامه و از ساعت ۱۸، فیلم‌های مستند «نفس» به کارگردانی علیرضا باغشنی و «می ۱۹۶۸» به کارگردانی احسان امی به روی پرده می‌رود.

در سانس نخست روز جمعه ۸ دی، فیلم‌های مستند «بی قرار» به کارگردانی محمدعلی فارسی و «آب‌بندان» به کارگردانی رضا اکبریان گالشکلایی اکران می‌شود.

در ادامه و از ساعت ۱۸، فیلم‌های مستند «ناخدا» به کارگردانی علی ارکیان و «عیدوک» به کارگردانی امیر عسگری به روی پرده می‌رود.

اکران آثار منتخب هفدهمین جشنواره «سینما حقیقت» به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و با همکاری «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» و «خانه سینمای مستند قم» برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با خرید بلیط از سینما آیه به تماشای این آثار بنشینند.