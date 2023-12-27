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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۰۵

فیلم‌های مستند جشنواره «سینما حقیقت» در قم اکران می شود

فیلم‌های مستند جشنواره «سینما حقیقت» در قم اکران می شود

قم- همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره «سینما حقیقت» در تهران، ۱۲ فیلم مستند این جشنواره در قم به روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری هفدهمین جشنواره سینما حقیقت در تهران، ۱۲ فیلم مستند این جشنواره در روزهای ۶ تا ۸ دی ماه ۱۴۰۲ در سینما آیه قم به روی پرده می‌رود.

آثار منتخب جشنواره «سینما حقیقت» در روزهای چهارشنبه ۶ دی تا جمعه ۸ دی ماه در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینما آیه قم اکران می‌شود.

در سانس نخست روز چهارشنبه ۶ دی و از ساعت ۱۶، فیلم مستند «تکثیر در اسارت» به کارگردانی مهدی ایمانی شهمیرزادی و پس از آن، فیلم مستند «پورزال» به کارگردانی احسان فرخی فرد و ماریا ماوتی به روی پرده می‌رود.

در ادامه و در ساعت ۱۸، دو فیلم مستند «قوی‌دل» به کارگردانی علی فراهانی و «دختر کوه نور» به کارگردانی جابر باد یاد اکران می‌شود.

همچنین در سانس نخست روز پنجشنبه ۷ دی، فیلم‌های مستند «آخرین کوسه نهنگ» به کارگردانی رامتین بالف و «دوئل بوکمال» به کارگردانی محمدرضا ابوالحسنی اکران می‌شود.

در ادامه و از ساعت ۱۸، فیلم‌های مستند «نفس» به کارگردانی علیرضا باغشنی و «می ۱۹۶۸» به کارگردانی احسان امی به روی پرده می‌رود.

در سانس نخست روز جمعه ۸ دی، فیلم‌های مستند «بی قرار» به کارگردانی محمدعلی فارسی و «آب‌بندان» به کارگردانی رضا اکبریان گالشکلایی اکران می‌شود.

در ادامه و از ساعت ۱۸، فیلم‌های مستند «ناخدا» به کارگردانی علی ارکیان و «عیدوک» به کارگردانی امیر عسگری به روی پرده می‌رود.

اکران آثار منتخب هفدهمین جشنواره «سینما حقیقت» به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و با همکاری «مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی» و «خانه سینمای مستند قم» برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند با خرید بلیط از سینما آیه به تماشای این آثار بنشینند.

کد مطلب 5978096

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