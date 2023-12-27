فیلم کوتاه «اجرا» در جشنواره دهلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم کوتاه «اجرا» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی رادوین خدادادی در دومین حضور بین المللی خود به بخش رقابتی نوزدهمین دوره جشنواره WE CARE راه یافت.

این جشنواره زیر نظر یونسکو است. نوزدهمین دوره جشنواره WE CARE در شهر دهلی نو از ۱۰ تا ۱۲ ژانویه ۲۰۲۴ برابر با 20 تا 22 دی برگزار می شود.

این جشنواره تنها جشنواره بین المللی فیلم است که به طور رسمی به عنوان شریک یونسکو شناخته می شود.

فیلم «اجرا» پیش از این در جشنواره COLORTAPE استرالیا برنده جایزه کارگردانی شد و سعید دشتی، مژگان چارانی، رضا افضلی زیارانی، آترین دادمهر، بازیگران این فیلم هستند.

فهرست عوامل فیلم «اجرا» عبارتند از کارگردان و تهیه کننده: رادوین خدادادی، آهنگساز : ستار اورکی، صداگذار: علی ابولصدق، فیلم‌بردار: محمد آقامحمدی، صدابردار : میثم کیامرثی، اصلاح رنگ: استودیو فام شهریار سپهری، تدوینگر: احسان واثقی، مجری طرح: انجمن سینما جوانان ایران.