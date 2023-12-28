واریز یارانه دی وبهمن برای ۱۲۵هزار کودک/ کارگران در انتظار بیمه

به گزارش خبرنگار مهر، یارانه به عنوان کمک معیشت خانوارها در تمام جهان بوده که عموماً دولت‌ها در قالب طرح‌های مختلف برای رفاه اجتماعی تخصیص می‌دهند. در ایران یارانه نقدی در قالب ۳ طرح عمومی، کودکان و زنان باردار و شیرده در حال اجرا است. معاون امور رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که یکی از وظایف دولت تأمین سفره مردم است. از این رو از سال گذشته روی این موضوع تمرکز ویژه شد. از مجموع جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری کشور ۷۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه دریافت می‌کنند و ماهانه ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خانوارهای ایرانی واریز می‌شود. همچنین ۶۱ میلیون نفر از ایرانیان در ۷ دهک مشمول دریافت کالابرگ الکترونیک می‌شوند که در ۲ ماه آبان و آذر میزان استقبال به ۱۵.۷ درصد رسیده است. پیش بینی می‌شود تا انتهای سال این عدد به بالای ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد.

یارانه ویژه کودکان

دومین طرح یارانه‌ای دولت سیزدهم مربوط به تأمین امنیت غذایی کودکان بود که به اجرا در آمده است. در این طرح کودکان دارای سوءتغذیه از سوی وزارت بهداشت شناسایی شده که جمعیتی بالغ بر ۱۴۰ هزار نفر می‌شوند. ۱۵ هزار کودک مربوط به دهک ۷ به بالا است و ۱۲۳ تا ۱۲۵ هزار نفر مربوط به دهک‌های اول تا هفتم است. کودکان دهک اول تا پنجم به ازای هر کودک دارای سوءتغذیه یک میلیون تومان بوده که به سرپرست خانوار واریز می‌شود و کودکان مربوط به سایر دهک‌ها (ششم و هفتم) به ازای هر مشمول یارانه ۶۰۰ هزار تومان واریز می‌شود.

در هفته نخست دی یارانه دو ماه (دی و بهمن) به حساب سرپرست این کودکان واریز شد.

حمایت از زنان باردار و شیرده

طرح یسنا مربوط به مادران باردار و شیرده دهک اول تا سوم می‌شود. در مرحله نخست فقط برای ۸ استان خراسان جنوبی، خراسان شمالی، لرستان، هرمزگان، فارس، گیلان، کهکیلویه و بویراحمد و گلستان می‌شود. مادران نیازمند به کالری از سوی وزارت بهداشت شناسایی شده‌اند. جمعیت مادران (باردار و شیرده) در این ۸ استان ۲۷ هزار نفر بوده که ۲۲ هزار نفر آنها مشمول طرح دریافت یارانه برای مصرف کالری مورد نیاز شده‌اند.

در طرح سوم به هر مادر مشمول مبلغ ۴۰۰ هزار تومان ماهانه پرداخت می‌شود که باید از ۱۶ قلم معرفی شده در طرح کودکان خریداری و مصرف کنند.

گفتنی است یارانه دو ماه (دی و بهمن) ویژه مادران باردار و شیرده نیز در هفته نخست دی پرداخت شد.

مقاوله نامه ۱۵۵ اجرایی می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرایی‌شدن قانون «مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی شماره ۱۵۵» از ۱۸ بهمن‌ماه سال‌جاری خبر داد.

بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳۴۰ میلیون حادثه در دنیا رخ داده و ۱۶۰ میلیون بیماری شغلی ایجاد شده است. همچنین ۲۰۳ میلیون نفر در این سال فوت کرده و بیش از ۳۳۷ میلیون کارگر درگیر حوادث غیر فوتی شغلی هستند.

گفتنی است روزانه ۶۲۰۰ نفر به دلیل حوادث شغلی فوت کرده‌اند.

معاون وزیر کار با اشاره به حوادث شغلی ایران از منظر اداره‌کل بازرسی کار گفت، در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت دارای کاهش ۱۱ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است. وی تعداد آسیب شغلی منجر به فوت را در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۶۸ نفر و در سال ۱۴۰۱ حدود ۷۱۱ نفر عنوان کرد.

ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت به ازای ۱۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰، پنج و یک دهم و در سال ۱۴۰۱، چهار و شش دهم گزارش می‌شود.

کارگران در انتظار بیمه شدن

جمعیت کارگر بیشتر شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. رئیس کانون انجمن صنفی کارگران درباره آخرین وضعیت بیمه کارگران ساختمانی گفته است، متأسفانه این موضوع مانند سه سال گذشته در بلاتکلیفی به سر می‌برد. اضطراب قطع شدن بیمه سه سال است که همراه این افراد بوده و همچنان ادامه دارد. در طول سه سال گذشته بیمه ۳۰۰ هزار نفر قطع شده است. با وجود اصلاحات جزئی در مجلس و نظر کمیسیون اجتماعی در صحن کار کارشناسی این کمیسیون کنار گذاشته شد.

به گفته وی، قانون مصوب مجلس از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرایی نمی‌شود. این موضوع باعث شده تا ۵۰۰ هزار نفر در صف بیمه کارگری قرار بگیرند. ‌