به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در دیداری معوقه از هفته ششم لیگ برتر اظهار داشت: بازی فردا یک بازی عقب افتاده از لیگ است که قرار بود قبلاً بازی کنیم. گل گهر حریف خوب و قابل احترامی است و خوشحالم که با این تیم رو به رو می‌شویم.

او ادامه داد: بنا به دلایلی نمی‌توانیم از برخی بازیکنان استفاده کنیم و باید برای زندگی شخصی خودم تصمیم بگیرم. اولین‌بار در زندگی‌ام است که چنین آسیبی به تیم من به صورت واضح وارد می‌کنند.

مورایس افزود: تصمیمی که با عدالت می‌توانستند تأخیر در آن ایجاد کنند تا مشکل حل شود، قبل از این تصمیم می‌شد مطلع شوم و چند بازیکن زیر ۱۷ سال با خودم بیاورم؛ نمی‌فهمم چطور فدراسیونی است که می‌خواهند ما آن بالا نباشیم.