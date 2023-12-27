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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۷:۳۷

تاکنون چنین آسیبی ندیدم؛

ژوزه مورایس: فدراسیون فوتبال نمی‌خواهد سپاهان صدرنشین باشد

ژوزه مورایس: فدراسیون فوتبال نمی‌خواهد سپاهان صدرنشین باشد

سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت: برای اولین بار در زندگی خود با چنین تصمیماتی رو به رو می شوم و مسوولان فدراسیون دوست ندارند که سپاهان بالانشین باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورایس در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در دیداری معوقه از هفته ششم لیگ برتر اظهار داشت: بازی فردا یک بازی عقب افتاده از لیگ است که قرار بود قبلاً بازی کنیم. گل گهر حریف خوب و قابل احترامی است و خوشحالم که با این تیم رو به رو می‌شویم.

او ادامه داد: بنا به دلایلی نمی‌توانیم از برخی بازیکنان استفاده کنیم و باید برای زندگی شخصی خودم تصمیم بگیرم. اولین‌بار در زندگی‌ام است که چنین آسیبی به تیم من به صورت واضح وارد می‌کنند.

مورایس افزود: تصمیمی که با عدالت می‌توانستند تأخیر در آن ایجاد کنند تا مشکل حل شود، قبل از این تصمیم می‌شد مطلع شوم و چند بازیکن زیر ۱۷ سال با خودم بیاورم؛ نمی‌فهمم چطور فدراسیونی است که می‌خواهند ما آن بالا نباشیم.

کد مطلب 5978419
بهنام روان پاک

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