به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد نور موسوی، عصر چهارشنبه در آئین انعقاد تفاهم‌نامه کاشت ۲۰۰ هکتار جنگل در استان هرمزگان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار هرمزگان بر حمایت از طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی، اظهار کرد: در راستای پویش مردمی یک میلیارد درخت که از شهریور سال گذشته آغاز شد و در ۱۵ اسفندماه رهبر انقلاب پویش هر ایرانی یک درخت را آغار کردند. در همین راستا برنامه‌ریزی لازم برای تحقق این امر در استان‌ها آغاز شد.

وی، با ذکر این نکته که سهمیه هرمزگان برای تحقق هدفگذاری کشوری ۵.۵ میلیون اصله بود که استاندار دستور کاشت ۶.۵ میلیون را دادند، عنوان کرد: هدفگذاری استان هرمزگان برای کاشت درخت با کمک ۱۸ گروه محلی در ۷ شهرستان ساحلی در حال انجام است. تمام فرایندها شامل جمع‌آوری، تولید نهال و … آغاز شده است و در حال حاضر پنجمین مرتبه از آئین کاشت نهال‌های حرا در استان هرمزگان برگزار می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان بیان کرد: استان هرمزگان از طبیعت شکننده‌ای برخوردار است اما در طول نوار ساحل خلیج‌فارس و دریای عمان، بیشترین سطح محدوده جنگل بالغ بر ۲۴ هزار هکتار حرا دارند و طی دو سال اخیر ۲ میلیون نهال تولید و امسال نیز ۳ میلیون نهال حرا تولید شده است.

موسوی، با ذکر این نکته که در تمام کشور ۲۴۰ میلیون نهال تولید شده است، تصریح کرد: این درختان با هدف و کاربردهای زراعت چوب، جنگل کاری و بیایان‌زدایی و تقویت فضای سبز مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: ۵۰ سازه آبخیزداری برای افتتاح سفر ریاست جمهوری در استان هرمزگان آماده شده است که اگر صنایع در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند شاهد اتفاقات بزرگی در این زمینه خواهیم بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان تشریح کرد: کاداستر اراضی ملی استان هرمزگان به صورت کامل انجام شده است و کاداستر حدود ۹۵ درصد از اراضی در محدوده حریم ۶۰ متری دریا نیز انجام شده است.