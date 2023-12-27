جنایات اسراییل در غزه نقاب از چهره تمدن غرب برداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران شامگاه چهارشنبه در همایش حماسه حضور در ساری با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر دو موضوع ایمان و امید اظهار کرد: کشورهای اسلامی در سایه وحدت می‌توانند دنیا را تسخیر کنند و امید داریم که پیروزی نهایی با امت اسلامی است.

وی با عنوان اینکه برخی مسئولان و خودی‌ها در راستای ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم سخنانی را بیان می‌کنند، ادامه داد: ناامید کردن مردم خیانت بزرگی است و باید از آن دور شویم.

چمران بابیان که طی چهار دهه گذشته با همدلی و امید توانستیم بسیاری از توطئه‌ها را پشت سر گذاریم، یادآور شد: در فتنه سال گذشته که دشمن تلاش می‌کرد با تشتت و تفرق امید ما را خدشه‌دار کند، با هوشیاری رهبر معظم انقلاب و ملت انقلابی همه نقشه‌های آنان نقش بر آب شد.

عضو هیأت رئیسه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی کشور با تاکید بر اینکه نباید اشتباهات فردی اشخاص را به همه تعمیم دهیم، تصریح کرد: سیاه نمایی و منفی جلوه دادن کارها کار درستی نیست باید با کار جهادی کاستی‌ها را جبران کنیم.

چمران تقویت ایمان امید را در جامعه مسئله ضروری بیان کرد و گفت: اگر جوانان ناامید شوند میزان مشارکت در انتخابات کاهش می‌یابد و باید از زمان و فرصت جهاد طبیعی برای روشنگری دستاوردهای انقلاب اسلامی بهره ببریم.

عضو هیأت رئیسه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب کشور با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین افزود: رژیم اسرائیل با عملیات طوفان الاقصی بزرگترین ضربه تاریخ را نوش جان کرد و امروز فلسطین و غزه مظلوم اما پرقدرت مقابل دشمن مقاومت می‌کند.

چمران به عنوان اینکه امروز در کشورهای مسلمان و حتی کشورهای انگلیس آمریکا نیز علیه اسرائیل تظاهرات برپا می‌شود، آن را پیروزی برای فلسطین بیان کرد و گفت: اسرائیل نماینده تمدن آمریکا و غرب است و با جنایات این رژیم نقاب از چهره تمدن‌های غربی افتاده است زیرا آنان که دم از حقوق بشر می‌زنند بیمارستان را با خاک یکسان می‌کنند و زنان و کودکان را به شهادت می‌رسانند.

وی به عنوان اینکه حزب الله و لبنان مظهر محور مقاومت در خاورمیانه هستند نسبت به سکوت برخی کشورهای عربی مقابل ظلم و ستم رژیم اسرائیل انتقاد کرد.