فاز دوم زمین فوتبال شهدای چوار ۴۰ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب شهبازی صبح روز پنجشنبه در جریان سفر امروز حسن بهرام‌نیا استاندار ایلام به شهرستان چوار و بازدید از ورزشگاه شهدای زمین فوتبال چوار اظهار کرد: از محل سفر ریاست محترم جمهور، اعتبارات استانی و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی، اعتباراتی برای تکمیل ورزشگاه شهدای چوار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه کل اعتبار فاز دوم ۱۸ میلیارد تومان است، اظهار کرد: احداث فاز دوم این ورزشگاه شامل سکوی تماشاگران، ۳ هزار نفره این ورزشگاه در مدت ۵ ماه از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است که از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.

شهبازی فزود: فاز سوم این ورزشگاه شامل المان شهدا نیز در دستور کار قرار دارد که در دست مشاور و طراحی است و در دهه فجر کلنگ‌زنی خواهد شد.

حسن بهرام نیا استاندار ایلام نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم زمین فوتبال چوار گفت: این حادثه وقیح و فجیع که سند مظلومیت مردم ولایتمدار ایلام در هشت سال دفاع مقدس است، در حالی اتفاق افتاد که ۲ تیم در حال رقابت بودند.

لازم به ذکر است فاز اول این پروژه شامل زمین چمن با اعتبار ۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.