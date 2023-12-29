ریکاوری پرسپولیس پس از برد نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان پایتخت بعد از پیروزی یک بر صفر بر نساجی در دیدار معوقه از هفته یازدهم، امروز جمعه در ورزشگاه کاظمی تمرین کردند. بازیکنان اصلی بازی دیروز زیر نظر بدنساز تیم ریکاوری کردند و سایر بازیکنان به مدت ۶۵ دقیقه طبق برنامه‌های کادر فنی آیتم‌های مختلفی را پشت سر گذاشتند.

پاس‌کاری ترکیبی، حمله به دروازه و مینی فوتبال بخش‌هایی بود که این گروه از بازیکنان انجام دادند. با توجه به فشردگی برنامه بازی‌ها و فاصله کم تا بازی بعد، پرسپولیس فردا و پس‌فردا روزی یک جلسه تمرین دارد و سپس برای دیدار با مس عازم رفسنجان می‌شود.