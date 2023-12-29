به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری شامگاه جمعه در اختتامیه رویداد ملی شهربانو در مشهد مقدس با اشاره به اینکه ۴۰ بانوی مشهد در رویداد شهربانو شرکت کردند، اظهار کرد: رویداد شهربانو با توجه به مبناهای تحقیقاتی و پژوهشی در مدلی متفاوت از دیگر رویدادهای روایت شهر برگزار شد.

رییس حوزه هنری خراسان رضوی افزود: رویداد شهربانو با توجه به مبناهای تحقیقاتی و پژوهشی در مدلی متفاوت از دیگر رویدادهای روایت شهر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ بانوی مشهدی و ۲۰ بانوی غیر مشهدی در این رویداد شرکت کردند، بیان کرد: شرکت کنندگان این رویداد بانوانی بودند که اثرگذاری در سطح ملی داشته اما اصالتا مشهدی بودند. ۳۶ نفر از بانوان فیلمساز در ۶ گروه ۶ نفره حضور داشتند.

عسگری بیان کرد: مدل این رویداد به این صورت بود که بعد از فراخوان، رزومه بانوان فیلمساز دریافت شد و با دعوت از افراد منتخب در این رویداد حضور رساندند و با ارائه سوژه‌ها در کارگاه‌ها طرح اولیه خود را نوشتند و به ما ارائه کردند. حدود ۴۰ بانوی مشهدی و حدود ۲۰ بانوی غیر مشهدی در این رویداد شرکت کردند.

رییس حوزه هنری خراسان رضوی به ضرورت حمایت نهادهای مرتبط از رویداد شهر، خاطر نشان کرد: باید از فیلم سازان جوان رویداد شهر حمایت کرد. لیلی عاج کارگردان مطرح کشوری و از اساتید شرکت کننده در این رویداد حمایت خود را از ساخت چند طرح ارائه شده این رویداد اعلام کرد.

وی اظهار کرد: روایت های شهر باید جدی و محکم تر پیگیری شود.سوژه های هویت بخش مشهد دغدغه بسیاری از فیلم‌سازان است و باید مورد حمایت مسوولین نیز قرار گیرد.

عسگری افزود: رویداد شهربانو با هویت بانوان موضوعی است که تاکنون کمتر اتفاق افتاده بود و می‌تواند گامی جدید در تولیدات هنری با محوریت بانوان باشد.