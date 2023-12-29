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۸ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۲۳

رییس حوزه هنری خراسان رضوی:

سوژه‌های هویت بخش مشهد دغدغه بسیاری از فیلم‌سازان است

سوژه‌های هویت بخش مشهد دغدغه بسیاری از فیلم‌سازان است

مشهد- رییس حوزه هنری خراسان رضوی گفت: سوژه های هویت بخش مشهد دغدغه بسیاری از فیلم‌سازان است و باید مورد حمایت مسوولین نیز قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عسگری شامگاه جمعه در اختتامیه رویداد ملی شهربانو در مشهد مقدس با اشاره به اینکه ۴۰ بانوی مشهد در رویداد شهربانو شرکت کردند، اظهار کرد: رویداد شهربانو با توجه به مبناهای تحقیقاتی و پژوهشی در مدلی متفاوت از دیگر رویدادهای روایت شهر برگزار شد.

رییس حوزه هنری خراسان رضوی افزود: رویداد شهربانو با توجه به مبناهای تحقیقاتی و پژوهشی در مدلی متفاوت از دیگر رویدادهای روایت شهر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه ۴۰ بانوی مشهدی و ۲۰ بانوی غیر مشهدی در این رویداد شرکت کردند، بیان کرد: شرکت کنندگان این رویداد بانوانی بودند که اثرگذاری در سطح ملی داشته اما اصالتا مشهدی بودند. ۳۶ نفر از بانوان فیلمساز در ۶ گروه ۶ نفره حضور داشتند.

عسگری بیان کرد: مدل این رویداد به این صورت بود که بعد از فراخوان، رزومه بانوان فیلمساز دریافت شد و با دعوت از افراد منتخب در این رویداد حضور رساندند و با ارائه سوژه‌ها در کارگاه‌ها طرح اولیه خود را نوشتند و به ما ارائه کردند. حدود ۴۰ بانوی مشهدی و حدود ۲۰ بانوی غیر مشهدی در این رویداد شرکت کردند.

رییس حوزه هنری خراسان رضوی به ضرورت حمایت نهادهای مرتبط از رویداد شهر، خاطر نشان کرد: باید از فیلم سازان جوان رویداد شهر حمایت کرد. لیلی عاج کارگردان مطرح کشوری و از اساتید شرکت کننده در این رویداد حمایت خود را از ساخت چند طرح ارائه شده این رویداد اعلام کرد.

وی اظهار کرد: روایت های شهر باید جدی و محکم تر پیگیری شود.سوژه های هویت بخش مشهد دغدغه بسیاری از فیلم‌سازان است و باید مورد حمایت مسوولین نیز قرار گیرد.

عسگری افزود: رویداد شهربانو با هویت بانوان موضوعی است که تاکنون کمتر اتفاق افتاده بود و می‌تواند گامی جدید در تولیدات هنری با محوریت بانوان باشد.

کد مطلب 5979809

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