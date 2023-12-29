حسین فرزامی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز شنبه استقلال برابر پیکان تهران گفت: استقلال مقابل گل گهر و خارج از خانه یک امتیاز کسب کرد که برای بازی خارج از خانه خوب است البته استقلال در این دیدار بد شانس بود و اگر از موقعیتهایش استفاده می کرد برنده از زمین خارج می‌شد.

وی ادامه داد: پیکان آخرین حریف استقلال در دور رفت لیگ است و باید سه امتیاز را بدست بیاورد. پیکان هم با تغییراتی که در کادر مربیگری داده به دنبال یک شوک به تیمش است. عنایتی استقلال را خوب می شناسد و به دنبال کسب امتیاز است. نکونام هم به دنبال این است تا با پیروزی به تعطیلات نیم فصل برود و با تقویت تیمش آماده شروع دور برگشت لیگ باشد.

کارشناس فوتبال در پاسخ به این سوال که در نیم فصل لیگ آیا پیشرفتی نسبت به فصل گذشته داشته یا خیر تصریح کرد : متاسفانه فوتبال ما سال هاست بدلیل نداشتن ساختار و زیر ساخت حرفه ایی پیشرفت چشمگیری نداشته است. مشکل اصلی ما اهمیت ندادن به فوتبال پایه است مادامی که در پایه قوی نباشیم نباید انتظار موفقیت از فوتبال کشورمان داشته باشیم.

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: چندین سال است ستاره در فوتبال ما دیده نمی شود. لیگ را با بازیکنان معمولی تماشا می کنیم ، بازیکن خلاق و تاثیرگذار در فوتبال ما نیست و با این روش در سالهای آینده هم نخواهیم دید. فوتبال ما و مدیران فوتبالی ما نتیجه گرا شده اند و ترس از دست دادن صندلی باعث شده که تنها به فکر برد باشند.

عضو سابق هیات مدیره استقلال ادامه داد: در مجموع باید بگویم فوتبال ما پیشرفتی نداشته و معضل اصلی فوتبال ما اهمیت ندادن به پایه هاست که امیدوارم روزی برسد که مدیران فوتبال ما تغییر تفکر داده و بیشتر از همیشه به فکر فوتبال پایه باشند.

حسین فرزامی در خصوص شرایط استقلال و تساوی این تیم با گل گهر و دیدار هفته پانزدهم این تیم برابر پیکان تهران گفت: استقلال با مشکلاتی که از ابتدای فصل داشت توانست صدرنشین لیگ شود. تیمی که خیلی ها اعتقاد داشتند پنجم خواهد شد حالا توانسته هفته ها صدرنشین لیگ باشد تا همه از استقلال به عنوان یکی از گزینه های اصلی قهرمانی نام ببرند.

وی ادامه داد: این موفقیت یک راز بزرگ دارد که شاید خیلی ها به آن اهمیتی نمی‌دادند. رمز موفقیت استقلال یکدلی ، صمیمیت و همدلی بازیکنان و کادر فنی بود که در سخت‌ترین شرایط کنار هم بودند و تمام تلاش خود را به کار بستند تا استقلال با حمایت هوادارانش موفق باشد.

فرزامی که سالها در هیئت مدیره استقلال حضور داشته تاکید کرد: به تیم فصل نزدیک می شویم و حالا زمان آن است تا مدیران استقلال نفرات مورد نظر نکونام را برای نیم فصل دوم به خدمت بگیرند تا تیم بتواند پر قدرت دور برگشت را آغاز کند و نتایج خوبی کسب کند.

بازیکن سابق آبی پوشان ادامه داد: استقلال برای نیم فصل دوم به یک مدافع آخر یک هافبک خلاق و طراح نیاز دارد و به یک مهاجم ششدانگ هم نیاز دارد تا بتواند مشکل گلزنی را برطرف کند. باید ابزار قهرمانی را برای سرمربی استقلال آماده کرد تا با داشتن مهره های قابل به هدفش دست پیدا کند

وی در خصوص عدم استفاده از مطهری گفت: ما در تمرینات نیستیم و نمی‌دانیم چرا نکونام از مطهری استفاده نمی کند. البته شنیدم که مصدوم بوده اما در مجموع استفاده از بازیکن سلیقه ای است و هر مربی بر اساس تفکراتش از بازیکن استفاده می کند. بنابراین صحبت در این خصوص حرفه ایی نیست و خود سرمربی باید پاسخگوی این اتفاق باشد فرزامی