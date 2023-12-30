به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نباتی‌نژاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص رویداد ملی «رشدآوند» اظهار کرد: وارد کردن ساحت خلاقیت و نوآوری که از پارادایم‌های پست‌مدرنیسم محسوب می‌شود در حوزه فرهنگ دینی و مشتقات و متعلقات آن به‌طور کلی امری مبارک است؛ وقتی نوآوری را به‌صورت باز تعریف می‌کنیم و دنبال هم‌آفرینی هستیم، از یک سو هم ذی‌نفعان این عرصه‌ها را وارد بازی و ذهن‌شان را متوجه مسئله کرده‌ایم که موجب تعلق بیشتر آنها به موضوع می‌شود و هم از سوی دیگر، با توجه به اینکه فعالان این حوزه‌ها به شدت نیازمند پشتیبانی هستند، از این نظر که شبکه‌های خلاق و نوآور آنها را از حیث ایده تقویت کنند و موجب جاری شدن جریان نوآوری به‌صورت پویا و مستمر شوند، اگر این اتفاق نیفتد، دچار خلأ می‌شوند، بحران مخاطب پیدا می‌کنند، بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد و به‌تدریج انگیزه‌های خود را از دست می‌دهند؛ بنابراین رویدادهایی مانند «رشدآوند» کمک می‌کند تا هر کدام از عناصر زیست‌بوم شبکه اعتلای فرهنگ دینی که هر یک در نقطه‌ای قرار گرفته و اقدامات خود را جهادگونه انجام می‌دهند، از این ایده‌ها الهام بگیرند.

وی افزود: درواقع، مسیری پیش روی ماست که در آن شبکه‌سازی، ظرفیت‌شناسی و توسعه ظرفیت‌ها به خودی خود و فارغ از نتایج آن امری مبارک است. نتایجی هم که از آن به دست می‌آید و بر قله قرار می‌گیرد، می‌تواند به سایر ابعاد و ساحت‌های حوزه فرهنگ تنه بزند. ما در همه عرصه‌های فرهنگی نوآوری داشته‌ایم و اگر احساس می‌شود که دچار بحران مخاطب هستیم یا جذابیت‌ها برای نسل جوان کاهش یافته، همین ساحت از فرهنگ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان تصریح کرد: به نظر می‌رسد برای اینکه سهم بازار حفظ شود، توسعه پیدا کند و مخاطب از دست نرود، لاجرم باید به عرصه‌های نوآوری تن داد. وقتی ایده‌ها در کنار هم مطرح می‌شوند و شبکه آنها را داوری و امتیازبندی می‌کند، هم از آنها بهره‌مند می‌شود و هم به مرور توسعه پیدا می‌کند و فراگیر می‌شود. فراگیری این شبکه در کنار سایر شبکه‌هایی که در ساحت‌های گوناگون فرهنگ شکل گرفته‌اند، هدفی پیامدی‌ست که رویداد «رشدآوند» به خوبی در مسیر آن حرکت می‌کند. امیدوارم این رویداد مورد اقبال همه فعالان فرهنگی در این زمینه قرار بگیرد و مسیر خود را پویا و مستمر در بازه‌های زمانی دیگر، به‌صورت فصلی یا سالانه ادامه دهد.

وی در خصوص گروه‌های شرکت‌کننده در رویداد ملی «رشدآوند» توضیح داد: پیشران‌های عرصه فرهنگ دینی و مبلغان ناگزیرند که دست به ابتکار بزنند و از این راه، مخاطب خود را حفظ کنند و افزایش دهند. این‌ها یک دسته هستند. دسته دیگری که می‌تواند به‌واسطه دریافت محتوا و خدمت مورد توجه قرار گیرد و بازخورد بدهد و ما از آنها دعوت کنیم تا وارد این کارزار شوند، خدمت‌گیرندگان یا کاربران نهایی هستند که محصول یا خدمت در اختیار آنها قرار می‌گیرد؛ بنابراین می‌توان به سراغ دریافت‌کنندگان خدمات در عرصه فرهنگ دینی نیز رفت و حتی اگر آنان قادر به ارائه طرح و ایده و کنشگری در عرصه خلاقیت و نوآوری نباشند، می‌توان از آنها دعوت کرد تا به تماشا بنشینند، رأی دهند و قضاوت کنند؛ این نیز می‌تواند اتفاقی مبارک باشد.

نباتی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که مجموعه مدیریت شهری چگونه می‌تواند از ایده‌های برتر رویداد ملی «رشدآوند» حمایت کند، گفت: حمایت‌های رسانه‌ای یا در اختیار قرار دادن فضا، حداقل حمایت‌هایی‌ست که از تمامی کنشگران عرصه فرهنگ اجتماعی انجام می‌شود. حمایت‌های خاص دیگر منوط به طی کردن سلسله‌مراتب تصمیم‌گیری‌ست و درخواست آنها باید مطرح شود، ولی یکی از تأکیدات شورای ششم که در منشور آن نیز آمده، حمایت از نوآوری‌های مذهبی است؛ بنابراین حمایت‌های خاص باید مسیر خود را طی کند.

بر اساس این گزارش، رویداد ملی «رشدآوند» فرصتی برای گردآوری، ارزیابی و معرفی ایده‌های مرتبط با تقویت تعامل خانواده، مسجد و مدرسه است که به همت خانه فناوری‌های فرهنگی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت ایده تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به نشانی اینترنتی m8r.ir/kariz40 مراجعه کنند.