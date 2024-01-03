به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته اوایل خرداد بود که جواد اوجی در حاشیه دیدار خود با باتیر آمانوف، رئیس کنسرسیوم دولتی ترکمن‌گاز گفت، خوشبختانه با آغاز دولت مردمی سیزدهم سوآپ گاز را طی قراردادی با جمهوری آذربایجان با حجم سالانه ۱.۵ تا ۲ میلیارد مترمکعب آغاز کردیم و با توافق طرف‌ها یک سال پیش حجم سوآپ گاز حدود دو برابر شد.

به گفته وزیر نفت به‌زودی قرارداد واردات گاز ایران از ترکمنستان امضا می‌شود که بر اساس آن ایران از همین ماه (خرداد) واردات گاز را آغاز می‌کند. ترکمنستان چهارمین کشور دارنده منابع گازی جهان است و ایران هم ظرفیت دریافت روزانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون مترمکعب گاز را به‌منظور واردات و انتقال در مرزهای خود دارد، از این رو بنا داریم سهم تجارت گازی (سوآپ، ترانزیت، خرید و فروش) خود در منطقه را افزایش دهیم، این موضوع می‌تواند برای هر دو کشور مزایای زیادی به همراه داشته باشد.

ابتدای مهر ماه بود سعید عقلی مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران از وضعیت صادرات گاز ترکمنستان به ایران به مهر خبر داد و گفت، واردات گاز از ترکمنستان در حال انجام است و تا ۱۰ میلیون متر مکعب واردات انجام شده است که اکنون واردات گاز از این کشور ۷و نیم میلیون متر مکعب است. همچنین سواپ گاز بر اساس درخواست آذربایجان صورت می‌گیرد.

البته واردات گاز از ترکمنستان به همین جا ختم نشد اواخر آبان ماه بود که وزیر نفت در حاشیه هییت دولت به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه قرارداد سوآپ گازی کشورمان با ترکمنستان برقرار است و برای عقد یک قرارداد گازی بزرگ‌تر با این کشور در حال مذاکره هستیم و امیدواریم به نتیجه برسد. این مساله به معنای آن است که همچنان قراردادی ما بین ایران و ترکمنستان منعقد نشده است و ایران به دنبال عقد قرار داد بزگ گازی است. اگرچه سوآپ گاز از ۵ میلیون متر مکعب به ۱۰ میلیون متر مکعب افزایش پیدا کرده است اما هنوز اطلاعات دقیقی از واردات گاز از این کشور وجود ندارد.

اکنون با وجود آنکه در نیمه‌های اولین فصل زمستان قرار داریم همچنان خبری از قرارداد واردات گاز از ترکمنستان وجود ندارد و باید دید وزیر نفت و دیگر مقامات مسؤول چه واکنشی به این موضوع نشان می‌دهند.