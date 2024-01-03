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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲

در مسجدالرضا؛

یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمدامیر خوش صحبتان برگزار می‌شود

یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمدامیر خوش صحبتان برگزار می‌شود

یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمد امیر خوش صحبتان روزنامه نگار اندیشه و عدالت پنجشنبه ۱۴ دی در مسجدالرضا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمد امیر خوش صحبتان روزنامه نگار اندیشه و عدالت برگزار می‌شود.

زمان برگزاری این مراسم پنجشنبه ۱۴ دی ماه در مسجد الرضا واقع در فرمانیه، دیباجی شمالی قبل از بزرگراه صدر است.

یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمدامیر خوش صحبتان برگزار می‌شود

گفتنی است مرحوم محمدامیر خوش‌صحبتان روزنامه‌نگار و نویسنده فرهنگ، دین و اندیشه ۲۹ آبان ماه در حالی که از سفر زیارت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) باز می‌گشت در پی سانحه رانندگی درگذشت. وی از همکاران مؤسسه الحیات و از نزدیکان مرحوم علامه محمدرضا حکیمی محسوب می‌شد.سردبیری مجله‌های «آینده‌سازان» و «مصوت»، سردبیری پایگاه مطالعاتی سدید و مدیریت مدرسه آزاد روزنامه‌نگاری، بخشی از کارنامه او در فرهنگ و رسانه است.

کد مطلب 5983484
فاطمه علی آبادی

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