به گزارش خبرنگار مهر، یادمان چهلمین روز درگذشت مرحوم محمد امیر خوش صحبتان روزنامه نگار اندیشه و عدالت برگزار میشود.
زمان برگزاری این مراسم پنجشنبه ۱۴ دی ماه در مسجد الرضا واقع در فرمانیه، دیباجی شمالی قبل از بزرگراه صدر است.
گفتنی است مرحوم محمدامیر خوشصحبتان روزنامهنگار و نویسنده فرهنگ، دین و اندیشه ۲۹ آبان ماه در حالی که از سفر زیارت حضرت امام علی بن موسی الرضا (ع) باز میگشت در پی سانحه رانندگی درگذشت. وی از همکاران مؤسسه الحیات و از نزدیکان مرحوم علامه محمدرضا حکیمی محسوب میشد.سردبیری مجلههای «آیندهسازان» و «مصوت»، سردبیری پایگاه مطالعاتی سدید و مدیریت مدرسه آزاد روزنامهنگاری، بخشی از کارنامه او در فرهنگ و رسانه است.
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