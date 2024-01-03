به گزارش خبرگزاری مهر، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در همایش بزرگداشت مقام زن و تقدیر از ۱۸ استاد و پژوهشگر بیان کرد: تصویب اعتبارات برای خانواده و زنان به ویژه زنان آسیب دیده در سفرهای استانی از کارهایی است که در این دولت انجام گرفته کار دیگری که در حوزه بودجه برای زنان در دولت انجام شده یک درصد تکلیفی است که در بودجه دیده شده، این بودجه سال گذشته به استثنا فصول ۱، ۴ و ۶ بود، اما سال آینده اگر چه با سایر یک درصدها ادغام شده است اما میزان آن ۳ برابر بودجه سال گذشته است. امیدوار هستیم با این مصوبات و سایر کارهایی که برای زنان انجام می‌شود شاهد رشد و پیشرفت افزون حوزه زنان باشیم.

وی ادامه داد: باید زنان تأثیرگذار در هر حیطه و موضوع اعم از هنر، فرهنگ، رسانه، علم، فناوری، آموزش و پرورش و غیره را شناسایی کنیم، با معرفی این زنان موفق می‌توان علاوه بر ایجاد هم افزایی بین آنها، در صورت لزوم حمایت‌ها و تسهیلات مناسب برای پیشرفت این زنان را پیگیری کرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه برای حضور زنان در مدیریت‌ها نباید منعی وجود داشته باشد، گفت: همانگونه که رهبر انقلاب در دیدار با زنان اعلام کردند که باید شایسته سالاری مد نظر قرار بگیرد و نه جنسیت. این دولت هم در این مسیر گام نهاده و بازخورد خوبی از مشارکت زنان در برخی مسئولیت‌ها داشتیم.

وی همچنین با تاکید بر اینکه بیمه اجتماعی زنان دارای سه فرزند روستایی و بیمه زنان باردار را داشتیم، اظهار کرد: اما اجرای کامل قانون نیاز به تخصیص کافی بودجه دارد با وجود اینکه برای عملیاتی کردن قانون‌های جمعیت و خانواده اقدامات خوبی صورت گرفته است.

خزعلی در پایان با اشاره به اینکه شغل منعطف هم در برنامه هفتم تصویب شده است، تصریح کرد: در حال رایزنی برای برگزاری کارگروه‌ها و تدوین برنامه اجرایی این امر هستیم.

وی با تاکید بر اینکه بازنشستگی بیش از موعد زنان بعید است، گفت: تخفیف‌هایی برای زنان در این خصوص صورت گرفته است؛ اما با توجه به ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، بازنشستگی پیش از موعد زنان بعید است و تخفیف‌های دیگری باید در نظر گرفته شود، اما با این وجود این موضوع را پیگیری می‌کنم.