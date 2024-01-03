دومین کنگره ملی بانوان تاثیر گذار آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری کنگره ملی زنان تأثیر گذار امروز صبح با حضور تعداد زیادی از زنان و مسؤولان کشور در سالن اجلاس سران آغاز شد.

این کنگره امسال در سطح ملی در همه استان‌ها با حمایت استانداران کل کشور برگزار و از زنان مقاومت تجلیل می‌شود.

انسیه خزعلی پیش از این اعلام کرده بود؛ برای شناسایی بانوان که در صحنه‌های مختلف فعالیت داشته و با حفظ خانواده اقدامات تأثیرگذار داشته‌اند اقدامات لازم صورت گرفته و در سامانه بانوان تأثیرگذار ۸ کارگروه مشخص شده و افرادی که در سامانه ثبت نام می‌کنند در یکی از این کارگروه‌ها حیطه فعالیت خود را مشخص می‌کنند.با توجه به درخواست استان‌ها مهلت ثبت نام در سامانه زنان تأثیرگذار تا روز چهارشنبه ۱۳ دی ماه تمدید شده و تاکنون ۳۲ هزار و ۵۰۰ زن تأثیر گذار از طریق سامانه معرفی شدند و ثبت نام کرده و مدارک را بارگذاری کردند.

بعد از پایان ثبت نام داوری‌ها آغاز می‌شود و سپس ارزیابی استانی و در مرحله بعد تخصصی انجام و با رأی مردم، بانوان تأثیرگذار در سطح ملی مشخص خواهند شد و از دهه فجر در گروه‌های تخصصی از آنان تقدیر می‌شود.

گفتنی است؛ تا روز گذشته بیش از ۳۲ هزار و ۵۰۰ زن تأثیر گذار ثبت نام آنها در سامانه شرکت در این کنگره صورت گرفته بود.