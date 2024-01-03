به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نگارخانه گویا، نخستین نمایشگاه انفرادی مریم گودرزی به نام «گل، بی رخ یار» روز جمعه ۱۵ دی ماه در نگارخانه گویا افتتاح می‌شود. این نمایشگاه شامل ۳۰ اثر نگارگری از این هنرمند جوان است که به مدت ۵ روز در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

در بیانیه این‌ نمایشگاه آمده است: «در سنت گل و مرغ، تا بوده و دیده‌ایم، عاشق و معشوق همراه هم بوده‌اند؛ گل و مرغ‌های همیشه همنشین. اما این مجموعه به باغی بی‌پرنده می‌ماند؛ سی گل تنها که شاید بتوانند زمینه‌ساز حضور مرغی باشند که جایش در این گلستان خالی‌ است!»

همچنین در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «گل، بی رخ یار» از کتاب مجموعه آثار هنرمند رونمایی می‌شود. این کتاب با سه نوشتار و نقد از مهران هوشیار عضو هیات علمی دانشگاه سوره، جلیل جوکار عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان و امیر طهماسبی استاد نگارگری و همچنین با خوشنویسی ابیاتی از سعدی به خط شکسته نستعلیق اعظم ابهرچایی همراه است.

گودرزی فارغ‌التحصیل کارشناسی و کارشناس ارشد، در رشته صنایع دستی با گرایش نگارگری از دانشگاه سوره تهران است. شرکت در رویدادها و نمایشگاه‌های هنری مختلف مانند دوسالانه‌های ملی نگارگری، جشنواره ملی هنرهای تجسمی فجر، نمایشگاه بین‌المللی قرآن‌کریم، دوسالانه تذهیب‌های قرآنی، نمایشگاه گروهی اساتید دانشگاه سوره، نمایشگاه گروهی نگارگری کرمان، جشنواره ملی ریحانه، نمایشگاه بین‌المللی جلوه‌های رضوی، همچنین طراحی و اجرای آثار دیوارنگاری شهری، تدریس دروس طراحی و نقاشی و نگارگری و طراحی سنتی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از جمله فعالیت‌های این هنرمند است. او هم‌اکنون نیز مدیریت و تدریس در آموزشگاه هنرهای تجسمی «آشیان» را انجام می‌دهد و علاوه بر آن به خلق آثار هنری می‌پردازد.

«گل، بی رخ یار» جمعه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ افتتاح می‌شود و تا روز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ادامه دارد. نگارخانه گویا در نشانی تهران، کریمخان زند، روبه‌روی ایرانشهر، پلاک ۹۱ واقع شده است.