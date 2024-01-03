به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر قنبری صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی و برنامهریزی برنامههای سالروز شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی با ایام ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت روز زن، ولادت امام خمینی (ره) ابرمرد تاریخ و شهادت حاج قاسم سلیمانی، با اشاره به حدیث پیامبر اسلام (ص) در بیان مقام حضرت فاطمه اظهار کرد: زندگی فاطمه گونه که از همه جهات سیاسی، عبادی و اجتماعی اسوهای در کل تاریخ بشریت بوده است.
وی به ابتذال فرهنگی که بهعنوان معضل اصلی در جامعه بهویژه در رسانهها پیدا شده است، افزود: عدم رعایت فرهنگ عفاف و حجاب و عدم رعایت پوشش و همچنین حریم مرد و زن، جامعه اسلامی را با چالش جدی مواجه مینماید.
قنبری تصریح کرد: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اقدامات بسیاری در عرصه مقاومت، سربلندی اسلام، ایران، دفاع از حرم و در کل از مظلومان عالم انجام داد و در هر برههای از تاریخ شخصیتی بروز و ظهور پیدا میکند که بیشترین شاخصههای انسانیت را داراست و سردار دلها این چنین شخصیتی داشت.
وی بیان کرد: سردار سلیمانی مرد عمل بود و با خلوص تمام جان خود را فدای اسلام و ولایت و دفاع از ارزشها و توطئه براندازی حکومت اسلامی را با تدبیر خود خنثی کرد.
وی در ادامه به مردمی بودن مراسم تاکید و اضافه کرد: تفکر و راه حاج قاسم برای همیشه زنده است و شهید سلیمانی را نباید به عنوان یک فرد بدانیم بلکه یک مکتب، صاحب کرامت، مردم دار، شجاع و متواضع و سرباز مطیع ولایت بود و با قدرت بلامنازعی که داشت هر کار غیرممکن را به ممکن تبدیل میکرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی در پایان با اشاره به اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات تمام نقشههای دشمنان را خنثی میکند، گفت: مردم با بصیرت و ولایتمدار این شهرستان امسال هم همچون سالهای گذشته با حضور گسترده در پای صندوقهای رأی تمام نقشههای دشمنان این مرز و بوم را خنثی میکنند.
وی گفت: تلاش دشمنان برای زیر سوال بردن جمهوریت نظام و ایجاد فضای یأس و ناامیدی در جامعه است، انتظار میرود همه آحاد مختلف مردم اهم از احزاب و گروهها مشارکت فعالی در انتخابات داشته باشند.
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